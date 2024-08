Vorschlag der Polizei: Messer abgeben, ein Jahr Netflix kostenlos bekommen …

Nein, das ist keine Satire, sondern schlicht ein Hilfsschrei einer durch die Migrantengewalt komplett überforderten Polizei. Die Polizeigewerkschaft fordert eine Art Messeramnestie für Gewalttäter: Gibt man dort freiwillig sein Messer ab, soll man 1 Jahr Netflix kostenlos bzw. auf Kosten der Steuerzahler als Belohnung bekommen:

Es sei „ein sonderbarer Vorschlag, der aufhorchen lässt“ – so Nius: „Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, hat sich nach der brutalen Messerattacke in Stuttgart für eine sofortige Messeramnestie ausgesprochen. Das heißt: Wer sein Messer abgibt, soll eine Belohnung erhalten. Umsetzen solle dies der Bundesjustizminister. „Im vergangenen Jahr haben meine Kolleginnen und Kollegen fast 9.000 Messerangriffe der schweren und gefährlichen Körperverletzung erfasst. Diese Zahlen geben Anlass zu großer Sorge und machen ein schnelles Handeln unabdingbar“, erklärte der GdP-Chef am Dienstag.“

Anna kommentiert:

Netflix gegen Messer 🔪 Die Idee 💡 des Jahres pic.twitter.com/EEbfobNlTc — Anna (@annamarinada11) August 6, 2024

Was kommt als nächstes? Anlässlich der jüngsten Amokfahrt von Köln, wäre es an der Zeit, dass wer sein Auto abgibt, bis zum Ende einen Staatswagen mit Chauffeur zur Verfügung gestellt bekommt?

