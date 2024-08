England: Bürgerkrieg in Wirklichkeit brutale Jagd von „Allahu akbar-Migranten“ auf Briten

(David Berger) Während unsere zwangsfinanzierten Staatsmedien im Hinblick auf den sich entwickelnden Bürgerkrieg in England permanent davon faseln, dass Fakenews zu rechtsextremen Gewaltausbrüchen führen würden, sieht die Wirklichkeit, die man hier verschweigt, ganz anders aus.

Inzwischen kursieren hunderte von Videoaufnahmen, die zeigen, wie bewaffnete Migranten Jagd auf britische Bürger machen. Nicht selten ist dabei der Ruf „Allahu akbar“ zu hören und die Polizei ist entweder nicht anwesend oder sie steht daneben und schaut zu …

Hier nur ein Beispiel von vielen: Eine Gruppe von mit Stöcken bewaffneten Migranten verprügelt eine Gruppe von Männern, die sie verdächtigen, gegen die Masseneinwanderung zu protestieren Sie skandieren immer wieder: „Allahu Akbar“

Islamische Fanatiker greifen in Birmingham weiße britische Patrioten an und verwüsten Pubs. Wir brauchen jetzt Massenabschiebungen.

Viele Menschen in Deutschland stellen sich angesichts dieser Bilder die Frage: Was, wenn ähnliches auf uns in Deutschland zukommt? Ein X-Account hat dazu eine spanndene Zusammenstellung gemacht:

„Keir Starmer ist ein WEF-Scherge, und wir wissen, dass wir ebenso von WEF-Schergen regiert werden. Was kommt also auf uns zu?

Folgendes:

– Von Regierung und Medien aufgehetzte Migranten, die jeden augenscheinlichen Deutschen zu Brei schlagen, der ihnen über den Weg läuft.

– Angezündete Häuser, Jagd mit Autos auf Fußgänger, brennende Busse und Autos – Riesige Sachschäden in den Städten

– Reporter werden über randalierende „Rechte“ berichten, während mit Macheten und Messern bewaffnete Migranten-Horden durch die Städte ziehen.

Scholz und seine WEF-Gang werden entrüstete und entsetzte und wütende Reden über die teuflischen Rechten halten. Sie werden ankündigen, das Land von Rechten zu säubern. Alles gegen Rechts. Rechts muss bekämpft werden. Wer nicht links ist, ist kein Demokrat.

Sie werden wie in UK DAS GENAUE GEGENTEIL der Realität berichten. Sie werden alles „den Rechten“ andichten. Wie wird die Polizei reagieren? Sie wird ausschließlich Deutsche verfolgen und verhaften. Überall dort, wo Migranten Autos und Häuser anzünden und Menschen jagen, wird keine Polizei zu sehen sein.“

Und für alle Katholiken und ihre Freunde gibts noch diesen Tweet:

Catholicism is the only religion that has ever beat Islam. If the U.K. really wants to defeat Islam, it’s going to have to go back the being “Mary’s Dowry.” Otherwise, the Brits might as well just surrender now and start paying the jizya. 👇

August 5, 2024