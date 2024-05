Gastbeitrag von Meinrad Müller

Der Song „L’amour toujours“ (etwa: Liebe für immer) darf auf dem Oktoberfest 2024 nicht gespielt werden. Die altbekannte Weisheit, nach der nicht nur Männer mittels „Wein, Weib und Gesang“ selig werden, wird nun behördlicherseits kastriert. Ein Lied darf nicht gesungen werden. Angst haben die Veranstalter davor, dass die angeheiterten Gäste den Text zur Melodie neu interpretieren. Kurzum: Die Kapelle darf das Lied erst gar nicht spielen. Die erste und zweite Strophe des Deutschlandlieds sowieso nicht.

Grund genug, den Text des Liedes genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Song „L’Amour Toujours“ von Gigi D’Agostino bietet nicht nur eine eingängige Melodie, sondern enthält auch tiefere, philosophische und ethische Werte, die besonders in Zeiten der Unsicherheit einen Anker bieten können. Aus psychologischer Sicht möchte ich die wesentlichen Aspekte dieses Liedtextes hervorheben, die weit über ein einfaches Liebeslied hinausgehen.

Ethische Werte und Philosophie

1. Reue und Vergebung

-„I just don’t care what you’ve done in your life“ (Es ist mir egal, was du in deinem Leben getan hast) – Diese Zeile drückt eine bemerkenswerte Bereitschaft zur Vergebung aus. Der Sprecher zeigt, dass er die Vergangenheit des anderen nicht verurteilt, sondern bereit ist, diese zu akzeptieren. Dies ist ein starkes Beispiel für bedingungslose Liebe und Vergebung, Werte, die in der konservativen Ethik hoch geschätzt werden.

2. Glaube und Vertrauen

-„I still believe in your eyes“ (Ich glaube immer noch an deine Augen) – Hier wird der Glaube an die Integrität und das Gute im anderen betont. Dieser Glaube und dieses Vertrauen sind grundlegend für jede starke Beziehung und spiegeln Werte wie Loyalität und Treue wider.

3. Zusammengehörigkeit und Beständigkeit

-„Baby, I’ll always be here by your side“ (Baby, ich werde immer an deiner Seite sein). Die Zusicherung, immer füreinander da zu sein, vermittelt ein Gefühl von Beständigkeit und Sicherheit. In einer zunehmend unsicheren Welt sehnen sich junge Menschen nach Stabilität und festen Ankern in ihrem Leben.

4. Sehnsucht und Hoffnung

-„Every day and every night, I always dream that you are by my side“ (Jeden Tag und jede Nacht träume ich immer, dass du an meiner Seite bist)** – Die ständige Sehnsucht nach dem geliebten Menschen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gemeinsam sind zentrale Themen des Liedes. Diese Hoffnung und das Streben nach einem gemeinsamen Ziel geben Kraft und Motivation.

5. Versprechen und Engagement

-„Because I, I live to love you someday“ (Denn ich, ich lebe, um dich eines Tages zu lieben) – Der Ausdruck eines Lebensziels, das in der Liebe und im Engagement für den anderen gefunden wird, zeigt eine tief verwurzelte Verpflichtung. Dies spiegelt konservative Werte wie Hingabe und Verantwortung wider.

Die Bedeutung für die Jugend

Der Erfolg des Liedes unter jungen Menschen kann durch die eingebetteten Botschaften von Hoffnung, Vergebung und Beständigkeit erklärt werden. In einer Zeit, in der viele Jugendliche verunsichert sind und nach Stabilität suchen, bietet „L’Amour Toujours“ einen Anker. Es erinnert daran, dass trotz aller Herausforderungen und Unsicherheiten im Leben die Liebe und das Vertrauen zueinander von größter Bedeutung sind.

„L’Amour Toujours“ ist mehr als nur ein Dance-Hit. Es ist ein Lied, das tiefere ethische und philosophische Botschaften vermittelt, die in unserer modernen Welt relevant sind. Die Werte von Vergebung, Vertrauen, Beständigkeit und Hoffnung, die in den Texten ausgedrückt werden, sind zeitlos und bieten einen wichtigen Gegenpol zu den oft oberflächlichen und vergänglichen Trends der heutigen Zeit.

