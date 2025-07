Großer Applaus für Weidel: Harte Abrechnung mit dem „Lügenkanzler“

(David Berger) Alice Weidel sorgte heute wieder für eine Sternstunde im Bundestag und sprach mit ihrer Rede Millionen Deutscher aus dem Herzen. In der Generaldebatte des Bundestages hat die AfD-Chefin Alice Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf an. Eine der Vorwürfe: ein bislang nicht gekannter Wahlbetrug, der ihn als „Lügenkanzler“ in die Geschichte eingehen lassen wird.

Einige Highlights:

„Haben Sie dafür im Winter Wahlkampf gemacht, um im BVerfG radikallinke Ideologinnen zu installieren, damit sie das höchste Gericht als Werkzeug für linke Staatsdeformation missbrauchen können, damit sie die Gewaltenteilung beschädigen & aushebeln können?“

„Ich empfehle Ihnen: Bitte, wenn Sie diese Politik der offenen Grenzen vertreten, nehmen Sie persönlich in Ihrer Wohnung die nächste afghanische Großfamilie auf – und schauen dann, wie das mit Ihrem queeren Lebensstil kompatibel ist.“

„Während fast 150.000 Haftbefehle in diesem Land nicht vollstreckt werden – 90 Prozent davon ausländische Staatsbürger – missbraucht die Regierung Polizisten, um unbescholtenen Bürgern morgens wegen ein paar Memes die Tür einzutreten.“

„Sie haben die Wähler nach Strich und Faden belogen. Der Haushaltsentwurf und die Finanzplanung dieser Regierung sind Ihr Wahlbetrug in Zahlen. Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler , dessen gebrochene Wahlversprechen ganze Kataloge füllen.“

An die neue Queer-Beauftragte: „Gehen Sie auf die nächste Pro-Palästina-, Pro-Gaza-, Pro-Kalifats-Demo … nehmen Sie persönlich in Ihrer Wohnung die nächste afghanische Großfamilie auf … und schauen, wie das mit Ihrem queeren Lebensstil kompatibel ist!“

Zu Klingbeil: „Eine Antifa-Mitgliedschaft ersetzt halt keinen qualifizierenden Berufsabschluss.“

Dass jetzt selbst anscheinend gemäßigte Medienschaffende wie Hans-Ulrich Jörges bei Welt-TV ein Verbostverfahren gegen die AfD fordern, zeigt welche Gefahr inzwischen von Weidel und den Ihren für die Kartellparteien ausgeht. Wer Demokratie und Rechtsstaat liebt, kann letzteres nur begrüßen.

Update: Kindermord mit Gewissen vereinbar

Und wer noch immer glaubt, bei Merz Reste einer humanen Gesinnung zu erkennen, der wurde spätestens durch eine Zwischenfrage von Beatrix von Storch eines besseren belehrt: Auf die Frage der AfD-Politikerin , ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren könne, eine Frau zur Verfassungsrichterin zu wählen, die einem Baby im neunten Monat der Schwangerschaft die Menschenwürde abspricht, antwortet Merz mit: „Ja!“

Der Abschied von der Geltung der Menschenrechte für alle, den man in der Corona-Diktatur erfolgreich trainierte, wird jetzt also großflächig zum System: wie tief kann ein Politiker sinken?

Ich bin ehrlich schockiert. Das lieber Herr @bundeskanzler Merz, ist nicht, wofür die @CDU steht und immer stand. Ich distanziere mich als Mitglied von dieser Haltung.

— Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) July 9, 2025

