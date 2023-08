Dortmund: Imam eröffnet Schuljahr mit islamischem Gebetsgesang

(David Berger) Die meisten können es gar nicht glauben: Dass ein sich derzeit im Internet verbreitendes Video wirklich „echt ist“. Auf dem Video führt ein Imam in seiner Amtstracht vor einer Gruppe von jungen Schülern in einer Schulaula den Gebetsruf auf.

Recherchen ergeben nun: das Video „ist echt“ und auch aktuell. Es wurde in der Aula der Gesamtschule Dortmund-Scharnhorst am 7. August dieses Jahres aufgenommen. Mit dem Imamruf sollte das Schuljahr feierlich beginnen. Die zuständige Bezirksregierung Arnsberg hat dies bestätigt.

Quelle: Twitter

Zahlreiche Kinder und Familien hätten „diese neue Form des Gottesdienstes, der von engagierten Kolleginnen vorbereitet und durchgeführt wurde“ ausdrücklich begrüßt, lässt die Gesamtschule auf ihrer Internetseite wissen.

Radikaler Islam in staatlicher Schule

Auch die Auswahl des Imams, der das Schuljahr eröffnete, ist auffällig: „Der Imam im Video ist Kopf einer Moschee des staatlichen türkischen Moscheeverbandes Ditib in der Nordrhein-Westfälischen Kleinstadt Altena. Die Ditib steht seit Jahren in der Kritik, weil die Grenzen zu radikalem Islam in der Organisation immer wieder verschwimmen.“ (Quelle)

***

Als islamkritischem Portal wird auch PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP