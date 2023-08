Die Sängerin Dalida (1933-1987) schrieb Musikgeschichte. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, verkaufte über 120 Millionen Platten und konnte auch in Deutschland Hits landen. Dass sie ein Star wurde, verdankte Dalida auch ihrem Bruder Orlando. Die Doku beleuchtet die berufliche und persönliche Beziehung zwischen der Musikikone und ihrem Produzenten, zwischen Schwester und Bruder.

Dalidas Bruder Orlando widmete sein Leben der Karriere seiner Schwester, beriet und managte sie und gründete mit ihr eines der ersten unabhängigen Musiklabels. Orlando, der für diese Dokumentation seine Archive öffnete und für ein langes Interview zur Verfügung stand, sorgte dafür, dass Dalidas vielfältige Chansons den Nerv der Zeit trafen und bei jeder Generation immer wieder Anklang fanden. Zu ihren größten Hits zählen „Am Tag als der Regen kam“ „Gigi l’amoroso“ sowie das autobiografisch gefärbte „Er war gerade 18 Jahr‘“.

Als erste Chansonsängerin wurde Dalida in Frankreich mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Es folgten weitere Preise in Europa, insbesondere Deutschland, wo sie die Goldene Europa erhielt.

Orlando unterstützte seine Schwester bereits seit ihrer Kindheit in Kairo. Eine schwierige Aufgabe, da die Sängerin immer wieder persönliche Schicksalsschläge hinnehmen musste: So musste sie dreimal miterleben, wie Männer, die sie liebte, Selbstmord begingen. Zudem war sie in der Folge eines Schwangerschaftsabbruchs unfruchtbar. Als Dalida ihrem Leben 1987 ein Ende setzte, versprach Orlando, sie unsterblich zu machen und sorgte beispielsweise dafür, dass in dem James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ (2021) einer ihrer Songs verwendet wurde. Bis heute arbeitet Orlando so an Dalidas posthumer Karriere und hält den Mythos Dalida am Leben.