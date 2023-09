Weinender ZDF-Reporter: Klima-Hysterie des Staatsfunks erreicht neuen Höhepunkt

(David Berger) Die Klimahysterie in einem einzigen Film-Clip: Ein ZDF-Reporter fängt vor dem Hotel Adlon in Berlin laufender Kamera zu weinen an, weil ein Vater seine Tochter auf eine Demo der „Letzten Generation“ mitgenommen hat und diese dort dagegen demonstriert, dass überall Müll rumliegt und überall Klimakatastrophen sind.

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Gleichschaltung mit „neuen Normalität, die immer mehr quasireligiös-dogmatische Züge annimmt, bemüht die noch übrig gebliebenen Reste eines rationalen, auf die Tugend der Klugheit ausgerichteten Denkens aufzufressen.

Journalistisches No go

Nirgendwo spiegelt sich das – neben der Politik – deutlicher in dem Bereich, den man noch immer als „Journalismus“ bezeichnet, der aber in Wirklichkeit komplett zu Propaganda verkommen ist. Während es noch vor 10 Jahren üblich war, dass nur bei Billigformaten des Harz-4-Fernsehens („Bitte melde Dich“ usw.) Menschen vor der Kamera zum Heulen gebracht wurden, so greifen solche Höhepunkte ebenso peinlicher, wie objektiv gesehen heuchlerischer Gefühlsduselei nun auch bei Moderatoren und TV-Sprechern auf. Im seriösen Journalismus galten solche parteiischen Gefühlsausbrüche immer als absolutes No go.

Ein ganz übles Beispiel für das Gesagte hat nun einer der Macher des Magazins 37° beim ZDF geboten. Passenderweise im Zusammenhang mit der jede Rationalität vermissenden neuen Klimareligion. Der „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschard veröffentlicht das Video auf X (Twitter) unter dem bezeichnenden Titel „Deutscher Journalismus 2023“:

… weil überall Müll rumliegt

Der ZDF-Journalist fängt an zu weinen (oder tut zumindest so), weil ein Vater – auch das schon problematisch – seine kleine Tochter zu einer Demonstration der Letzten Generation mitnimmt und sie dort dagegen demonstriert, dass überall Müll rumliegt und überall Klimakatastrophen sind. Indoktrinierte Journalisten, indoktrinierte Kinder… Aber schauen Sie selbst:

A propos: Zum Thema indoktrinierte Kinder vor die Kamera zerren, kann der ORF auch sehr gut mit unserem Staatsfunk mithalten:

