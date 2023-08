Landwirt: Özdemir & Co in Zukunft das Essen verbieten!

Ein mutiger Bauer aus Niedersachsen hat nun ausgesprochen, was Hunderte seiner Kollegen denken. Er spricht über das Sommerwetter 2023 bzw. die Lüge von der Hitzekatastrophe und vor allem über die verheerende verlogene „grüne“ Politik der Ampelregierung.

Eine Politik, die uns alle betrifft: „Erst plündern sie ihre Konten, dann werden sie enteignen, dann folgt der Hunger.“

Buhrufe und Trillerpfeifen: Das Volk gegen seine Ausbeutung

Statt sich mit der Kritik konstruktiv auseinander zu setzen, spielt sich Özdemir als Opfer „alternativer Fakten“ auf: „Ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten zu wichtigen gesellschaftlichen Themen – und das ist gut so. Aber anstatt sie mit etwas gutem Willen zu lösen, sehe ich wachsende Kompromisslosigkeit bis hin zur Feindseligkeit. Manche schwören sogar einen Kulturkampf herauf. Wo wollen wir hin als Gesellschaft, wenn ständig „alternative Fakten“ gestreut und haltlose Behauptungen in die Welt gesetzt werden? Wer das tut, reißt unserer Demokratie den Boden unter den Füßen weg. Niemand kann das ernsthaft wollen.“ – so Özdemir auf seinem Facebookprofil.

Özdemir: „Maul halten!“

Das erinnert doch stark an seine Devise „Wir sind hier in Deutschland, also Maul halten …“

Was die Bevölkerung zu solchen Ausreden denkt, bekamen Özdemir und seine Kollegin Katha Schulze nun hautnah zu spüren:

