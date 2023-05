Weltweite Enttäuschung: Soros doch nicht verstorben

(David Berger) Die Gerüchte vom angeblichen Herzinfarkt und Tod des George Soros wurden von diesem nun richtig gestellt: er lebe und sei wohlauf. Doch statt Erleichterung reagiert die internationale Twitter-Gemeinde schwer enttäuscht.

Nachdem auf einige Medien, vor allem aber in den sozialen Netzwerken seit heute Vormittag eine Nachricht vom angeblichen Tod des George Soros die Runde gemacht hatte, hat sich dieser nun auf Twitter gemeldet und die Welt wissen lassen: „Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.“ (Die Gerüchte, dass ich einen Herzinfarkt hatte, sind völlig falsch. Ich bin am Leben und gesund).

Die Gerüchte waren vermutlich auch deshalb entstanden, weil Soros bei seinen letzten Auftritten bereits sehr krank und altersschwach wirkte. Vielleicht wollten die Urheber des Gerüchts auch, dass Soros selbst noch mitbekommt, wie man auf seinen Tod reagieren würde.

„Nicht mal der Teufel will Dich!“

Und das Ergebnis fällt leider sehr unfreundlich, seine Nutznießer würden vielleicht sogar pietätlos aus. Unter mehr als 1500 Kommentaren findet sich so gut wie keiner, der erleichtert reagiert. Gefühlt 95 Prozent der Kommentare klinge so oder so ähnlich:

Dammit! I knew it was too good to be true.

Absolutely no one is happy to hear that.

Oh shit!

The devil doesn’t even want you

Damn it. Oh well maybe we get lucky the next time.

When are you going to lock this tweet?. I’m sure you can see nobody likes you and are rooting for your demised.

Reaktionen auf den Tweet alles andere als ein Kondolenzbuch

Selbstverständlich schließe ich mich diesen Kommentaren nicht vorbehaltlos an. Immerhin besteht, wie einige Kommentatoren anmerken, so noch die Chance, dass sich Soros – bevor er vor dem Richterstuhl Gottes sein „Dies irae“ zu bestehen hat, bekehrt. Allerdings auch die Gefahr, dass er seine geradezu diabolischen Kampagnen fortsetzt, über die ich hier seit vielen Jahren berichte. Eine Auswahl finden Sie hier.

