Bukeles El Salvador: Freiheit und Wohlstand für die eigenen Bürger statt für Kriminelle

(David Berger) Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat der Präsident der Republik El Salvador, Nayib Bukele eine epochale Rede gehalten, die mit den Vorurteilen über sein Land aufräumt und gleichzeitig eine schwere Anklage gegen die angeblich „freie, erste Welt“ darstellt.

„Great speech“ kommentiert Elon Musk die Rede von Nayib Bukele.

Bukele, der aus einer christlich-palästinensischen Familie stammt und immer wieder mit schweren Vorwürfen, u.a. von Amnesty International oder dem deutschen Auswärtigen Amt zu kämpfen hat, genießt in seinem Volk vor allem derzeit große Anerkennung, weil er entschlossen und korrumpierbar den Kampf gegen die Banden aufgenommen hat. In einem Ausschnitt aus seiner Rede, den er auf X präsentiert, sagt Bukele:

„In El Salvador stellen wir die Sicherheit unserer ehrlichen Bürger über die Bequemlichkeit von Kriminellen. Manche sagen, wir hätten Tausende inhaftiert, aber in Wirklichkeit haben wir Millionen befreit. Jetzt sind es die Guten, die frei und ohne Angst leben und deren Freiheiten und Menschenrechte voll und ganz respektiert werden“.

El Salvador, once known as the murder capital of the world, made the top of the “most safe” list for the first time in 2023, with a record-high 88% of residents saying they feel safe.

