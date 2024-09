Twitter-Zensur: Eine Million Brasilianer demonstrieren gegen Lula-Regime

(David Berger) Während gestern, am Unabhängigkeitstag Brasiliens, etwa eine Million Menschen in dem Land gegen das linksfaschistische Regime auf die Straße gingen, waren die Straßen bei der Parade, die Ministerpräsident Lula zu seinen Ehren abhielt, menschenleer.

Nun haben es der brasilianische Präsident Lula und sein Oberster Richter Alexandre de Moraes endgültig übertrieben: Nachdem sich Elon Musk den Forderungen des linksfaschistischen Regimes nach einer Zensur von X/ Twitter verweigert hatte, verbot Lula kurzerhand das soziale Netzwerk. Wer X/Twitter in Brasilien nützt, dem drohen jetzt Tausende Euros Strafe.

Doch die Menschen haben von solch diktatorischem Verhalten die Nase voll, die Opposition in Brasilien ist weiterhin organisiert und laut. Eine riesige Menschenmasse von etwa einer Million Menschen protestierte gestern gegen das Medienverbot. Während zur Parade, die Lula zu seinen Ehren abhielt, kaum jemand erschien:

Unser Tweet des Tages:

Incredible.

Nobody turned out to watch Socialist President Lula’s parade.

Meanwhile hundreds of thousands of Brazilians were protesting for freedom.

People are rejecting tyranny 👇pic.twitter.com/vyLA0x6SGz

— PeterSweden (@PeterSweden7) September 8, 2024