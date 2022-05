Propagandisten schüren Angst vorm Harmlosen – und verharmlosen an anderer Stelle echte Gefahr. Ich will mich davon befreien, auf Angst immer sofort zu reagieren, im blinden Reflex. Wenn ich Angst spüre, will ich selbst entscheiden, ob und wie ich handle!

Ich korrigiere nochmal »live« ein Kapitel aus meinem nächsten Buch. Ihr könnt das auch live nachlesen: https://www.dushanwegner.com/angst-kapitel/