Unser Fundstück der Woche kommt von der bekannteste Bürgerrechtlerin der DDR, der viel zu früh (2010) verstorbenen Bärbel Bohley. In einem ihrer Warnrufe an Freunde wie den Schriftsteller Chaim Noll, prophezeite sie das Wiederkommen des ständigen Denunzierens im wieder vereinten Deutschland im Rahmen eines verfeinerten und umso diabolischeren Revivals der Stasi-Methoden:

„Das ständige Denunzieren wird wiederkommen.

Das ständige Lügen wird wiederkommen.

Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen – um sie dann zu übernehmen.

Man wird sie in der Bundesrepublik ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir.

Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.”

Corona-Regime: Schlimmer als die DDR?

Prophetische Worte, die damals viele für völlig überzogen hielten und die doch in den letzten Jahren fast 1:1 eingetreten ist. Die Rede von einer DDR 2.0 ist keineswegs ein seltsamer Spleen allzu liberaler Demokraten und Rechtsstaatler, sie fasst mit einem Wort den Zustand zusammen, in den uns das System Merkel hineinmanövriert hat, das nun durch die SPD und Grünen in extremisierter Form fortlebt.

In dem über zwei Jahre herrschenden Corona-Regime ist dies überdeutlich geworden. DDR-Bürgerrechtler reden sogar davon, dass das Corona-Regime an Menschenverachtung jenes der sog. DDR noch um ein Vielfaches übertroffen habe. Und dieses Regime hat noch lange nicht kapituliert, Lauterbach und die Seinen warten nur auf die nächste Gelegenheit, um es erneut in noch totalitärerer Form aufleben zu lassen. Die Impfdosen dafür werden gerade bestellt…

