(David Berger) Auf den Tag genau vor 73 Jahren – am 23. Mai 1949 – wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik feierlich verkündet. Innerhalb weniger Jahre haben Politiker mit ihrer unstillbaren Machtgier und Verachtung des Bürgers es übel misshandelt. So wurde es zum austauschbaren, aber als queerdenkernah geltenden Kuchenrezeptes Schokoladenkuchenrezeptes, das man auch mit Wurst und Chili statt mit Kakao umsetzen kann.

In meiner Zeit als Gymnasiast schauten wir alle mit echter Begeisterung auf dieses Fundament unseres Staates, das die Lehren aus der Gleichschaltung in der Zeit des Nationalsozialismus erfolgreich gezogen hatte. Und nun einen echten Schutzwall zu bilden schien, der aus einem Kanon von Abwehrrechten des Bürgers gegen den grundsätzlich zu immer größerer Übergriffigkeit neigenden Staates bestand.

Erste Ritze in der festen Burg unserer Verfassung

Abgesehen davon, dass dieses Vertrauen bereits erste Ritze bekam, als Gerichte und Staatsanwälte immer öfter mehr oder weniger direkt Recht und Gerechtigkeit durch Wünsche der Politiker und Parteien ersetzten, von denen sie abhängig waren bzw. sich ihnen ideologisch nahe fühlten.

Das was über Jahrzehnte das scheinbar unverbrüchliche und stabile Fundament unserer Demokratie schien und unsere Grundrechte (die teilweise auch den höheren Status eines Menschenrechts besitzen) garantierte, ist nun seit etwa 2015 in einem fast erdrutschartigen Vorgang zu einer reinen Formalie geworden. Der Grund: Die totalitäre Machtgier der Politiker, verbunden mit einer parallel dazu einherschreitenden Angst vor dem nicht selten als störend bis gefährlich empfundenen Volk. Das es immer öfter wagt, im Internet Informationen außerhalb der gleichgeschalteten Mainstream- und Staatsmedien auszutauschen.

Dass dadurch Trump angeblich die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen konnte, obwohl der NDR doch die Werbetrommel für ihn gerührt hatte, erschütterte diese Krise zutiefst.

Die „Pandemie“ als wichtigster Meilenstein zur Zerstörung der Bürgerrechte

Das Ermächtigungsgesetz in Sachen Corona konnte dann endlich eine verhältnismäßig harmlose Krankheit zur Grundlage der zeitweisen Aufhebung zahlreicher bislang als unaufhebbar geltender Grundrechte, allen voran die Freiheitsrechte bis zum Briefgeheimnis aufheben.

Die psychologisch durch Angst in Hysterie versetzte Gesellschaft nahm ihre Herabstufung von freien Bürgern zu devoten Dienern von nicht selten als sadistisch empfundenen Psychos oft mit Begeisterung hin. Abweichler wurden, getriggert vom Staatsfernsehen, als Staatsfeinde betrachtet. Ganz folgerichtig wurde das Zeigen des Grundgesetzes nun auf einmal zu einer Art Straftat. Bereits zuvor, während der Kölner Demonstrationen gegen die Zwangs-Rundfunkgebühr geriet das Zeigen des Grundgesetzes zu einer gefährlichen Provokation der Herrschenden, die dazu führte, dass Grundrechtsdemonstranten von der sog. „Antifa“ in teilweise erschreckenden Hetzjagden am hellen Tag durch die Innenstadt von Köln getrieben wurden.-

73 Jahre Grundgesetz hätte heute eine Riesenfeier verdient gehabt. Vereint mit einer dumpfen, wie Herdentiere und dazugehörige Schäferhunde gepolten Bevölkerung haben es die Politiker, denen ihr Machterhalt und das Durchsetzen von für sie profitablen Maßnahmen wichtiger ist als die Grund- und Menschenrechte, zu einer Art zweitem Volkstrauertag gemacht.

Kampf für die Verfassung wird als „Nazi“ und verfassungsfeindlich verunglimpft

Der Kampf für Meinungs- und Pressefreiheit, für eine klare Gewaltenteilung und gegen doppelte Standards bei Justiz und Polizei wurde auf perfide Weise zu einem Nazi-Kreuzzug deklariert, der Begriff Queerdenker zugunsten des gehirngewaschenen Einfaltsdenkers mit Tunnelblick zum Schimpfwort. Stolz erklärte man die Personen des Widerstands zu Objekten des Verfassungsschutzes. Eine Institution, deren Aktionen schon seit langem immer wieder ein fragliches Licht auf diese Einrichtung werfen und die nun immer öfter die verfassungsproblematischen Aktionen der herrschenden Politikerklasse statt die Grundrechte schützt.

Die beiden Videos sind einige wenige Beispiele für Szenen, die sich seit etwa 3 Jahren hunderttausendfach in unserem Land wiederholt haben.

Wehmut

Für mich ist dieser Tag verbunden mit wehmütigen Erinnerungen an eine Zeit, als ich noch jung war und auch nach zahlreichen Auslandsaufenthalten immer wieder feststellen musste, unter dem Bürgerrechtsaspekt in einem der besten Länder der Welt zu wohnen.

***

Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.

Hier können Sie PP unterstützen:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP