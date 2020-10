Der „Appell für freie Debattenräume“ geht in die nächste Phase: Es ist so weit. Am heutigen Sonntag, den 4.10.2020 geht die große Gunnar-Gala (ohne Helene Fischer aber mit Side-Kick Matuschek) ab 19 Uhr live.

Was erwartet Sie? Die große Gunnar-Gala (ohne Helene Fischer aber mit Side-Kick Matuschek), das “Wetten dass für Intellektuelle” (wetten Sie, wer auf der Liste drauf ist!), die Domian-Show für besorgte Bürger über den Verfall der Debattenkultur?

Die Macher dazu: „Nennen Sie es, wie Sie wollen, wir haben das auch noch nie gemacht und werden viel improvisieren morgen, planen aber u.a. Folgendes in lockerer Plauderei (die dem Ernst der Sache angemessener ist, als dieser Programmhinweis):