Willkommen im Willkommen-Land: Widersprüche ziehen uns an

Links, rechts, oben, unten? Derzeit wirkt alles vertauscht und auf den Kopf gestellt. Wer hat Interesse an der gegenwärtigen Umwertung der Werte?, fragt Milosz Matuschek in seinem Kanal „Freischwebende Intelligenz“. Unser Fundstück der Woche:

Sind wir tatsächlich die Guten auf der Welt, die wir in Deutschland so dringlich sein wollen? Im Westen wird seit Jahrzehnten eine Tugendolympiade veranstaltet, mit uns als Vorturner. Der französische Essayist Philippe Murray hat bereits Anfang der 90er Jahre ein Obsession mit Moralismus attestiert, es werde ein „Reich des Guten“ errichtet. Gegen moralisches Verhalten ist natürlich nichts zu sagen. Doch ist die öffentliche Moral von heute überhaupt noch richtig kalibriert? Oder steht nicht das gesamte Koordinatensystem längst auf dem Kopf?

Alles wirkt auf den Kopf gestellt und seitenverkehrt

Deutschland befindet sich mitten in einer Orientierungsverwirrung, die den gesamten Westen heimsucht, aber bei uns wohl am lustvollsten durchexzerziert wird. Ob links, rechts, oben oder unten: Alles wirkt auf den Kopf gestellt und seitenverkehrt. Wie bei Orwell soll man den eigenen Sinnen nicht mehr trauen, weder den Augen noch den Ohren, sondern einfach nur noch an das Gute glauben. Begriffe, wie Demokratie, Gemeinwohl, Rechtsstaat oder Gesundheitsschutz klingen zunehmend hohl und entleert.

Reinhard Mey hat es den Deutschen in seinem Lied „Sei wachsam“ schon ins Stammbuch gesungen, dass einem heutzutage das Mittelalter* als Fortschritt angepriesen werde: „Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht!“ Die Unterstellung des Bösen gilt im Reich des Guten als Verrat. Kritiker stehen inzwischen mit einem Bein als „Delegitimierer des Staates“ in den Karteikarten des Verfassungsschutzes; unliebsame Wahrheiten lassen sich in Zukunft von „Trusted Flaggern“ auskehren, wie die zensorischen Putztrupps heute heißen. Wahrheit ist Verrat im Reich der Lüge.

Treten wir ein in Absurdistan

An der Eingangstür zu dieser Welt könnte folgendes Schild hängen: „Willkommen im Willkommen-Land: Widersprüche ziehen uns an.“

Das quasi Staatsziel „Gesundheitsschutz“ seit Corona hat höchste Krankmeldequoten, niedrigste Geburtenraten und zeitversetzte Übersterblichkeit hervorgebracht. Aufarbeitung gibt es immer noch nicht, dafür wird bereits wieder zum Impfen aufgerufen. „Wir sind gut durch die Pandemie gekommen“: echt?

Deutschland will Musterknabe in Sachen Menschenrechtsschutz sein, belehrt darüber gerne auch andere Länder, u.a. China. Gegenüber Israel gelobt man staatsräsonalen Beistand, schickte im Jahr 2023 Waffen im Wert von 326 Millionen Euro und ist nun vor dem IGH wegen Beihilfe zum Genozid in Gaza angeklagt. Deutschland will Schutzmacht für Juden sein, und lässt zugleich unkontrollierte muslimische Einwanderung zu. Wie soll das aufgehen?

Die Nomenklatura verleiht sich derweil selbst eine neue Kategorie Preise, nämlich das „Bundesverdienstkreuz am laufenden Bande“. Kein Irrtum ohne öffentliche Weihen! Alena Buyx wird dekoriert für die von ihr gelieferte Umkehrung jeglicher Ethik, ein umgeimpfter Bundeswehrsoldat beendete parallel dazu gerade seinen Hungerstreik. Er sitzt für die Verweigerung der Impfung im Gefängnis. Nach allem, was wir schon immer wissen konnten, lag er richtig und wird bestraft. Erstere irrte und wird immer noch geehrt. Geht eigentlich noch mehr an dämonischer Umkehr?

Hier könne Sie den Text komplett lesen und den wertvollen Kanal abonnieren: FREISCHWEBENDE INTELLIGENZ.

*Als jemand, der sich zwei Jahrzehnte mit dem Mittelalter beschäftigt und zahlreiche wissenschaftliche Studien zur mittelalterlichen Philosophie publiziert hat, ist es mir hier ein Bedürfnis vor diesem anachronistisch gebrauchten Mittelalter-Begriff zu warnen. Gegenüber den gegenwärtigen dunklen Zeiten der Diskursverweigerung (Carolin Emke) und der Gender-Pseudoswissenschaften war das Hochmittelalter mit seiner klaren Unterscheidung von Glauben und Wissen, seinen quaestiones disputatae und der daraus entstehenden Universitätskultur eine Zeit des Lichtes und der menschlichen Vernunft.

