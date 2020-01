Unser Tweet des Tages kommt von „Widerstand steigt auf“. Die Aktivistinnen schreiben:

„Die Antifa 70 Mann greifen uns (3 Frauen) an. Wir stehen am Eingang vom Karstadt. Wir konnten unsere angemeldete Veranstaltung nicht durchführen. Keine Polizei vor Ort. Erst nach Notruf kamen 2 Polizisten. Anschließend rückte Verstärkung an.“

— Widerstand steigt auf! (@Widerstand_D) January 4, 2020