In Zusammenhang mit der Tat hat die Kriminalpolizei folgende Fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des Täters beziehungsweise seinem Aufenthaltsort tätigen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402, per Fax (030) 4664-913499, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.