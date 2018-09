In Hamburg ist am vergangenen Mittwoch feierlich eine neue Moschee eröffnet worden, in einem Gebäude, das früher einmal eine protestantische Kirche war.

An der feierlichen Übernahme nahmen unter anderem der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland Aiman Mazyek und der Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Pastor Klaus Schäfer teil.