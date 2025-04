Erneut Hahne-Auftritte mit Rekordbesuch

In den schwäbischen Dörfern Spielberg (siehe Titelbild) und Hegnach sprach TV-Moderator und Bestseller-Autor Dr. Peter Hahne an den letzten Sonntagen vor insgesamt über 2.000 Besuchern in den evangelischen Gottesdiensten zum Thema „Warum allein Jesus?“ mit dem Leitwort „Nur die Wahrheit zählt“. Gastbeitrag von Felizitas Küble.

Der Aderlass setzt sich ungebrochen fort: Rund eine Million Christen haben im letzten Jahr die Amtskirchen verlassen. Die Kirchenbänke bleiben leer, der Gottesdienstbesuch ist weiter rückläufig.

Doch couragierte Ortspfarrer finden sich damit nicht ab, geschweige fallen sie dem Zeitgeist anheim, sondern setzen Kontrapunkte: Mit einer glaubensstarken Verkündigung und inhaltsreichen Predigten finden sie oft ein breites Publikum. Besonders deutlich bei den Vorträgen von Bestseller-Autor Dr. Peter Hahne, der in den schwäbischen Dörfern Spielberg und Hegnach an den letzten Sonntagen insgesamt über 2.000 Besucher begeisterte.

Verkündigung statt woke-queerem Allotria

„Es geht, wenn man nur will – und statt woke-queerem Allotria eine echte Verkündigung bietet“, erklärt Hahne gegenüber dem CHRISTLICHEN FORUM. Die Leute suchten „das Echte, das Normale, das Hilfreiche“, fügt er hinzu.

Der bibelorientierte evangelische Theologe gilt als zugkräftigster Prediger und Redner im deutschsprachigen Raum. Wo er auftritt, reichen die Plätze nicht aus; oft stehen hunderte Teilnehmer vor der Halle oder Kirche, wenn eine Übertragung nach draußen möglich ist.

Mutige Ortspfarrer wie Bernhard Elser. Peter Hahne würdigt die einsatzfreudigen Ortspfarrer, die sich „erfolgreich dem theologischen Mainstream widersetzen, unbeugsame Klarheit gegen den Nebel des Zeitgeistes stellen und sich nicht scheuen, zu brennenden Mißständen in Staat und Gesellschaft ein biblisches Kontra zu setzen.“

So hat z. B. der Hegnacher Ortpfarrer Bernhard Elser ein deutschlandweites Echo ausgelöst, als er sich konsequent und erfolgreich den staatlichen und kirchlichen Corona-Maßnahmen widersetzte.

Zehntausendfaches Echo in verschiedenen Video-Kanälen

Peter Hahne, ehem. Ratsmitglied der EKD (Evangelischen Kirche in Deutschland), sagt dazu: „Wir brauchen Persönlichkeiten wie Luther oder Bonhoeffer, die weder Tod noch Teufel fürchten, um für Jesus Christus und seine Botschaft in den Streit zu ziehen.“

Es sei erstaunlich, wie engagiert örtliche Vereine bei Aufbau-Arbeiten helfen oder der Handel durch das Zur-Verfügung-Stellen von Parkplätzen diese Veranstaltungen unterstützen. Die Besucher danken den Einsatz mit „großzügigen Kollekten“, so Hahne weiter, der für seine Auftritte keinerlei Honorar oder Kostenerstattung nimmt.

Seine Predigten und Vorträge in den beiden Dörfern finden inzwischen ein zehntausendfaches Echo in verschiedenen Video-Kanälen. Selbst die linksliberalen „Stuttgarter Nachrichten“ sowie die Monopolblätter im Raum Böblingen und Esslingen (mit insgesamt 340.000 Lesern) kamen nicht umhin, über Hahnes Reden zu berichten.

„Mit der werbewirksamsten Überschrift aller Zeiten: ‚Provokateur auf der Kanzel‘“, so kommentiert Hahne lachend gegenüber dem „Christlichen Forum“.

Hier die erwähnten Vorträge bzw. Predigten:

HEGNACH: https://www.youtube.com/watch?v=IFWvNtrFoac

SPIELBERG: https://www.youtube.com/watch?v=00ld8XjeEEk

Der Beitrag erschien zuerst bei CHRISTLICHES FORUM.