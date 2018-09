Unser Tweet der Woche kommt von Ronny Kumpf und zeigt ein Video mit dem Text: „Zustände wie in den Slums von Mogadischu – direkt vor der Haustüre in Wolmirstedt. Der Dank der Bürger an die Weltkanzlerin für so viel an weltstädtischem Flair ist unermesslich. Alles andere wäre auch Nazi.“

Meine Artikelbewertung ist (5 / 2)