Afrikanische Soldaten als Asylanten getarnt?

Auf X (Twitter) sind diese Videos zu sehen, wo Massen an Asylanten in Spanien wie Soldaten auf dem Weg in ein Aufnahmelager sind. Erstaunlich dabei ist, dass einige ihre militärische Verbindung nicht verheimlichen, sondern in teilweise noch Uniform auftreten. Gastbeitrag von Meinrad Müller

African immigrants arriving in Spain. Many of them are wearing military uniforms. What if professional soldiers are being sent to Spain through immigration? pic.twitter.com/FLAaIQFOeA — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) July 13, 2024

Der Kommentator in diesem Video, ein britischer Soldat, ist besorgt und drückt es so aus;

„Geht es nur um Flüchtlinge, die kommen? Diese Menschen fliehen angeblich aus einer Kriegszone. Es handelt sich überwiegend um Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren, junge, wehrfähige Männer. Mein alter Chef meinte, und ich denke, er hat recht, dass das Argument richtig ist, dass dies Soldaten sind, die bald eingesetzt werden könnten, wenn es wieder zu einem Lockdown durch eine Pandemie kommt. Das wird passieren.

Ich habe versucht, Soldaten zu rekrutieren, das Regiment zu verstärken. Ich habe versucht, die Zahlen in der gesamten Ukraine zu erhöhen. Danach sollen sie nach Frankreich verschifft werden. Aber das unterliegt den offiziellen Geheimnissen. Wenn ich fliehen würde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde sicher meine Frau und meine Kinder mitnehmen – das Wertvollste, was ich habe. Wenn man in den Krieg zieht, nimmt man das, was einem am wichtigsten ist, mit.

Lockdowns mit afrikanischen Soldaten mit Maschinengewehren auf unseren Straßen?

Sie werden auf jeden Fall eingesetzt werden, da bin ich mir sicher. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie werden in Uniformen gesteckt. Jemand hat mir gesagt, dass sie blaue Uniformen (UN) tragen werden, was ich interessant fand. Wir werden sehen, wann sie tatsächlich eingesetzt werden.

Wenn sie einen weiteren Lockdown ankündigen und junge Männer in Uniformen herumlaufen, um diesen durchzusetzen, wird das sehr problematisch. Warum importieren sie junge Männer aus anderen Ländern? Traditionell, wenn man weiße Menschen tyrannisieren will, setzt man schwarze Soldaten ein, weil es eine kulturelle Distanz gibt. Das ist die Methode, die immer noch angewandt wird.

Ich bin bereit. Ich kann es kaum erwarten, weil ich weiß, dass es der Anfang vom Ende für sie sein wird. Aber ich sehe auch, dass es viele Opfer kosten wird, bevor wir den Sieg sehen werden. Doch ich glaube, die Welt wird näher zusammenrücken, wenn wir diesen Sieg erringen. Der Sieg wird auf dem Rücken vieler Opfer kommen, leider.

Wenn Menschen verschiedener Hautfarben erkennen, dass sie einen gemeinsamen Feind haben (was wir Europäer wären), werden diese Leute (die Soldaten) uns in zehn Minuten überrollen.“

Gegenposition:

Es gibt derzeit keine offiziellen Ankündigungen oder Hinweise darauf, dass die UN oder andere internationale Organisationen (WHO) planen, ausländische Truppen im Rahmen eines neuen Lockdowns zur Aufrechterhaltung der Ordnung (so wie der Staat diese versteht) einzusetzen. Diese Überlegungen müssen kritisch hinterfragt werden. Doch auch Lockdowns waren bis 2020 für uns ebenso unvorstellbar und versetzten doch Millionen Bürger in eine kriegsähnliche Situation.

***

PP lässt auch Meinungen zu Wort kommen und macht Fakten bekannt, die aus den Mainstreammedien verbannt wurden oder in ein schiefes Licht gerückt werden. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP