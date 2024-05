Wüst-CDU: Stell Dir vor, es gibt einen Riesenskandal, aber keiner redet davon

(David Berger) NRW CDU-Spendenskandal? Sie haben noch nie etwas davon gehört? Genau so ist das von unseren ganz im Kampf gegen die AfD aufgehenden Altparteienpolitikern und ihren gleichgeschalteten Medien gewollt.

Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die nordrhein-westfälische CDU Spenden über mindestens 52.000 Euro von einer im April im Rahmen einer Großrazzia aufgeflogenen Schleuserbande erhalten hat.

Während aber die Mainstreammedien Tage lang über Pseudo-Skandale im Rahmen ihrer Anti-AfD-Kampagne berichteten. Sich moralinsauer echauffierten über angebliche Honorare an AfD-Politiker von alternativen Medien und einen vermutlich vom Verfassungsschutz Thüringen bei Maximilian Krah eingeschleusten Chinesen, schweigen sie beharrlich zu dem sich derzeit in NRW abzeichnenden CDU-Spendenskandal weithin.

Erste CDU-Politiker in U-Haft

Aber ihr Schweigen schreit lautstark zum Himmel. Denn der Landesverband des linken CDU-Ministerpräsidenten von NRW rutscht immer tiefer in den Sumpf falscher Aufenthaltsgenehmigungen für Chinesen gegen Spenden an seine Partei, ja mehrere seiner Kollegen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Während gegen die in den letzten Wochen an den Pranger der Regierungsmedien gestellten AfD-Politiker strafrechtlich gar nichts vorliegt, viele der umgehenden Vorwürfe nach Correctiv-Manier nicht einmal halb wahr sind.

Das „Wort zum Sonntag“ spricht dazu diese sympathische junge Frau von telegram:

