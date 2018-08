Ein Mann, zu dem bisher keine näheren Informationen vorliegen, ist heute morgen um halb acht Uhr mit einem PKW in die Absperrungen vor dem britischen Parlament in London gerast. Der Fahrer sei bereits von der Polizei festgenommen worden, berichten britische Medien

Die Sicherheitssperren aus Stahl und Beton wurden im März 2017 nach einem Terrorakt auf das Parlament errichtet. Mehrere Menschen wurden bei dem „Vorfall“ verletzt.

Das in den sozialen Netzwerken kursierende Bild-Und Videomaterial zeigt zahlreiche Polizisten, die Straßen absperren, Hubschrauber, die über London, besonders Westminster Palace kreisen.

WATCH: this is the moment armed police in London surrounded a car that crashed into barriers outside the U.K. Houses of Parliament. Several pedestrians have been injured, and one man arrested. https://t.co/2pTLtYwjte pic.twitter.com/8yfrqI5cgF

— Newsweek (@Newsweek) August 14, 2018