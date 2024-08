Englische Regierung lässt 5000 Kriminelle frei, um Zellen für Regierungskritiker zu schaffen

(David Berger) Die linke Regierung Englands lässt 5.000 Strafgefangene frei, um Platz zu schaffen für Anti-Migrations-Demonstranten. „The UK is turning into a police state“ („Das Vereinigte Königreich verwandelt sich in einen Polizeistaat“) kommentiert Elon Musk kurz, aber treffend den Vorgang.

Wie die BBC meldet, hat die neue britische Regierung Sofortmaßnahmen ergriffen, um die Überfüllung der Gefängnisse zu verringern, da immer mehr Demonstranten für ihre Rolle bei den jüngsten Unruhen verurteilt werden.

In ganz Nordengland und Teilen der Midlands werden Angeklagte, die auf einen Gerichtstermin warten, in Polizeizellen untergebracht, bis ein Gefängnisplatz frei wird. Das System, das als Operation Early Dawn bekannt ist, wurde am Montagmorgen aktiviert.

Wird auch die EU zu einem „Völkerkerker“?

Dazu unser Tweet des Tages von Paul Brandenburg: „In Großbritannien beginnt die WEF-Diktatur über Europa: Der Marionetten-Premier Keir Stramer lässt 5.000 Strafgefangene frei, um Platz zu schaffen für Anti-Migrations-Demonstranten. Die erste moderne Demokratie ist zum Polizeistaat verkommen. Die WEF-Marionetten der „EU“ werden ihrem Beispiel schnell folgen. Bürger dieser Länder, die frei sein wollen, werden kämpfen müssen.“

In Großbritannien beginnt die @wef -Diktatur über Europa: Der Marionetten-Premier @GOVUK lässt 5.000 Strafgefangene frei, um Platz zu schaffen für Anti-Migrations-Demonstranten. Die erste moderne Demokratie ist zum Polizeistaat verkommen. Die WEF-Marionetten der „EU“ werden ihrem… pic.twitter.com/UZv8w3HHTf — Paul Brandenburg (@docbrandenburg) August 19, 2024

Menetekel

Und Paul Brandenburgs düstere Prognose ist kaum von der Hand zu weisen: Bei uns kann die Inhaftierung nicht nur von Ballweg, sondern von zahlreichen engagierten Kritikern der Corona-Diktatur und das aktuelle Verschwinden von Schlomo Finkelstein als Menetekel für anstrengende Zeiten gelten. Zeiten, in denen Gefängnisse nicht mehr ausreichen und die berüchtigten Gulags eine traurige Renaissance erleben könnten. Oder wie ich vor kurzem schrieb: Berlin ist von London nur noch einen Katzensprung entfernt.

