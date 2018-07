(David Berger) Ähnlich wie die Grüne Jugend hat der Islam eine starke Tendenz zu Nekrophilie. Darüber berichtete PP schon, als Details des Mordes an Maria Ladenburger von Freiburg bekannt wurden:

Nach sexuellem Übergriff auf Hanauer Friedhof: Polizei veröffentlicht Katalog mit Ratschlägen für Frauen

Mit in diesen Bereich gehören auch die stark zunehmenden sexuellen Übergriffe auf weibliche Friedhofsbesucher. Aus einem aktuellem Anlass (sexueller Übergriff auf Frau in Friedhof) hat der Hanauer Anzeiger nun bei der Polizei nachgefragt, wie sich Frauen am besten verhalten sollen, wenn sie einen Friedhofsbesuch wagen.

Und die Polizei wusste Rat:

„Sprechen Sie laut und deutlich das NEIN aus. Bleiben Sie dabei in der Höflichkeitsform: „Unterlassen Sie das! Was fällt Ihnen ein, mich hier (sexuell) zu belästigen!“ Dadurch werden andere Friedhofsbesucher auf Sie aufmerksam.

Bitten Sie andere Friedhofsbesucher um Hilfe! Beispiel: „Hallo Sie im roten Pulli, ich werde hier gerade (sexuell) belästigt. Bitte helfen Sie mir! Rufen Sie die Polizei!“

Verständigen Sie nach Möglichkeit sofort selbst die Polizei über Notruf 110 oder bitten Sie, andere Friedhofsbesucher Sie zu unterstützen.

Prägen Sie sich so viele Personenmerkmale und Bekleidungsstücke des Täters ein, um die Polizei bei den Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen zu unterstützen.

Vermeiden Sie die Konfrontation mit dem Täter! Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr! (Sie wissen nie, in welcher Verfassung sich der Täter befindet und wie aggressiv er werden kann!)

Wenn möglich, kann auch der Friedhofsbesuch in Begleitung eines weiteren Angehörigen oder einer Freundin/eines Freundes erfolgen.

Seien Sie besonders aufmerksam, wenn sich Ihnen unbekannte Personen nähern!

Merken Sie sich nach Möglichkeit Fluchtrichtung und Fluchtfahrzeug (Fahrrad?)

Sollten Sie dennoch Opfer geworden sein, gilt:

Schweigen hilft nur dem Täter!

Erstatten Sie Strafanzeige! Nur so kann der Täter/die Täterin bestraft und weitere Opfer geschützt werden.“

Können Frauen den öffentlichen Raum bald nur noch in Begleitung ihres Mannes betreten?

Soweit die Ratschläge der Polizei an Frauen. Besonders bezeichnend ist dabei der Tipp: „Wenn möglich, kann auch der Friedhofsbesuch in Begleitung eines weiteren Angehörigen oder einer Freundin/eines Freundes erfolgen.“

Ähnliche Ratschläge gibt es bereits seit geraumer Zeit immer wieder, wenn wieder einmal eine Joggerin, die es wagte alleine unterwegs zu sein, von jemand aus den dafür bekannten Tätergruppen überfallen und vergewaltigt wurde:

Frauen sollten am besten grundsätzlich nicht mehr alleine bzw. am besten in Begleitung ihres Mannes unterwegs sein. Wenn Sie jetzt an das öffentliche Leben in islamischen Ländern denken, liegen Sie gar nicht so falsch …

