(David Berger) Der Islam-Kritiker Salwan Momika ist in der vergangenen Nacht in Stockholm während eines Livestreams auf Tiktok mit Kopfschuss von fanatischen Muslimen hingerichtet worden.

Der Exil-Iraker Salwan Momika ist gestern von fanatischen Muslimen erschossen worden. Momika wurde u.a. dadurch bekannt, dass er in den letzten Jahren mehrfach öffentlich Koran-Ausgaben verbrannt hatte. Um 23 Uhr hatte bei der Stockholmer Polizei ein Anrufer mitgeteilt, dass Momika soeben während eines Livestreams auf Tiktok erschossen worden ist.

Fünf Tatverdächtige

Gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ bestätigte Staatsanwalt Rasmus Öhman, dass es sich um den Toten, den man gestern im Stockholmer Vorort Södertalje erschossen aufgefunden habe, um Salwan Momika handelt. Man habe bereits fünf Personen verhaftet, die alle des Mordes verdächtigt würden“, sagte er. Diese seien vermutlich über das Dach des Wohnblocks eingestiegen, hätten ihn dann während des Livestreams auf Tiktok regelrecht hingerichtet.

Momika und ein weiterer Exil-Iraker „hatten Ende Juli vor dem schwedischen Parlament zunächst mit Füßen auf ein Exemplar des den Muslimen heiligen Buches getreten und dann mehrere Seiten daraus angezündet. Während des Protests zertrat Momika auch ein Bild des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada Sadr.“ (Quelle)

Auch Schweden wollte Momika loswerden

Die Mörder kamen einer Abschiebung und einem Gerichtsurteil zuvor, dass eigentlich heute gegen ihn wegen der Koranverbrennungen hätte gefällt werden sollen. Auf Tiktok feiern die einen die Ermordung Momikas, die anderen feiern ihn als Helden.

Der Staat scheint derzeit die Kontrolle über die Sicherheit in Schweden komplett verloren zu haben: Der schwedische Ministerpräsident und die Regierung haben heute eine Pressekonferenz zum jüngsten massiven Anstieg der Bombenanschläge und tödlichen Bandenschießereien abgehalten. Die Regierung behauptet, sie habe die emg mit der Migration zusammen hängenden Probleme von den Vorgängerregierungen geerbt und der Staat habe derzeit keine Kontrolle. Die Regierung kündigt neue Gesetzesvorschläge an, darunter den Entzug der schwedischen Staatsbürgerschaft für Kriminelle und das Abhören von Kindern unter 15 Jahren. Seit Jahresbeginn explodierten in Schweden mehr als 30 Bomben.

