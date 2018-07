(David Berger) Wie „Voice of Europe“ meldet und mit Fotos und Videos belegen kann, nutzen derzeit v.a. Menschen mit Migrationshintergrund und linksextreme Demagogen die Aufmerksamkeit, die Frankreich durch den Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft erfährt, um den ohnehin seit Wochen in dem Land zunehmend von Anarchie und Gewalt geprägten öffentlichen Raum weiter zu destabilisieren.

In den ersten Julitagen war in Nantes ein junger Mann ( bandenmäßige Kriminalität“), der sich der Polizeikontrolle entziehen wollte, von der Polizei erschossen worden, was zu schweren Unruhen und Straßenschlachten in Frankreich führte.

Die Probleme, die viele Jahre auf die Vorstädte beschränkt waren, haben sich dank der Migration zunehmend in den großen Städten Frankreichs ausgebreitet. Ein Problem, für das die immer unbeliebter werdende Regierung Macron keine Lösungen bereit hält.

Riots start in Paris after France wins the World Cup. Import the Third World become the Third World pic.twitter.com/R6s9KGKTWa — Voice of Europe 🌐 (@V_of_Europe) July 15, 2018