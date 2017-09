Wer Halle nur von den traditionsreichen Halloren-Kugeln kennt, der hat zugegebenermaßen ein sehr einseitiges Bild der malerischen Händelstadt in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es gerade im kulturellen Bereich seit einigen Jahren einen enormen innovativen Zuwachs an Bereicherung.

Während andere in der Türkei oder in Ägypten Urlaub machen müssen, um orientalisches Flair zu genießen, können sich die, die schon länger in Halle leben, dieses Geld sparen …

So sah es zum Beispiel am Opferfest in Halle aus:

Falls Sie den Nachteil haben, nicht aus Halle zu kommen, aber gerne dorthin reisen möchten, hilft Ihnen das Fremdenverkehrsbüro der Stadt gerne weiter: HALLE TOURIST-INFORMATION