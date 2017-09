Renate Künast: ein durch und durch sympathisches Aushängeschild der Grünen (c) Foto: Eilmeldung at the German language Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons