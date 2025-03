Das Ausmaß an Fehlinformation, dem wir ausgesetzt werden, ist teils nur noch mit krimineller Energie zu erklären. Gastbeitrag von Aljoscha Harmsen.

Migration wird synonym genutzt für illegale Migration. Jeder vernünftige Mensch freut sich über legale Migration, die uns nützt, aber die Probleme bereitet massenhaft illegale.

Der Kampf gegen Rechts wird synonym verwendet mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Der Kampf gegen das demokratisch rechte Spektrum der Bevölkerung, also etwa der Hälfte der Leute, ist illegitim, wird aber zum Kampf gegen Rechtsextremismus verklärt.

„Sondervermögen“

Ein Sondervermögen für Infrastruktur ist illegitim, weil es nicht sein kann, dass der Staat für seine Kernaufgaben, also z. B. innere und äußere Sicherheit und Infrastruktur mit einem Steueraufkommen von fast 1000. Mrd. Euro nicht hinkommt. Da gehört gestrichen, was nicht zwingend ist. Nicht erzwungen, was das Parteibuch will.

Vermögen baut man sich auf, man kann sich ein Vermögen nicht von einer Bank leihen, dann sind es Schulden.

Und obendrauf kommt noch die Staatsfinanzierung von Nichtregierungsorganisationen, die man den Leuten als Demokratieförderung verkauft, während sie illegitime politische Einflussnahme auf die Willensbildung der Bürger durch die Regierung ist.

„Klimarettung“ und „Rückgang der Kriminalität“

Dann noch die Kriminalstatistik. Die muss nach der Qualität von Straftaten gelesen werden, nicht nach der Quantität. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger ist völlig unbeeindruckt davon, ob Propagandadelikte steigen oder fallen, sondern bezieht sich auf die Entwicklung bei schweren Straftaten wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung und Körperverletzung. Es kann einen Rückgang von 20 Prozent bei Straftaten insgesamt geben, den man als Erfolg verkauft, aber einen Anstieg bei diesen schweren Delikten von 10 Prozent. Das ist maßgeblich. Nachts im Park hat man keine Angst vor einem Propagandadelikt, sondern vor einem körperlichen Übergriff.

Und die Klimarettung. Als wäre das Klima in Seenot und müsste gerettet werden. Und zwar allein durch Deutschland, der Rest macht ja nicht mit.

Am Ende der Geschichte haben die Leute Angst vor Rechts, vor dem Klimatod, vor dem Untergang der Demokratie, vor zu wenig illegaler Migration und glauben, dass ein Staat ein Sondervermögen braucht, um seine elementarsten Aufgaben zu erfüllen.

Wenn man einmal den Politikapparat von innen gesehen hat, sieht man, dass man einen Augiasstall ausmisten muss.

