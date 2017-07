In vielen Bereichen fallen wir derzeit in der EU, besonders aber in Deutschland auf ein voraufklärerisches Level, in manchen sogar auf eines des Frühmittelalters zurück. Virtuelle Lynchjustiz mit dem Segen des Staates wird – unter dem Etikett Kampf gegen „Hassrede“ und „Hetze“ – als besonderer Fortschritt verkauft. Das dunkle Mittelalter der ersten nachchristlichen Jahrtausendwende kehrt wieder. Analog dazu brauchen wir ein neues Hochmittelalter mit Lichtgestalten wie Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Moses Maimonides u.a. – Männer wie Jürgen Fritz können Wegbegleiter dahin sein (David Berger)