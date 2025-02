Brandmauer-Randale: „Merkel ist ihre Inspiration, die Nation zu zerstören“

Der Mob der Straße will eine Rückkehr der Union in die Reihen der woken Einheitsfront. Ansonsten gilt die Union als Nazi. Wie die AfD. Nach dem Motto: … und seid ihr nicht willig, dann. Das sind keine Aktivistenspielereien mehr – das ist der Wunsch nach Bürgerkrieg, Nötigung, Straftaten. Ein Gastbeitrag von Frank Wahlig.

Der Spott geht so: Sollen sie doch mal spüren, wie es ist, belagert, beschimpft und aussortiert zu werden. Sollen sie doch die bittere Medizin schmecken. Es ist nicht die Zeit, weder für Spott, Genugtuung noch Schadenfreude. Es ist nicht lustig: Die Anständigen sind los! Auf der richtigen Seite stehen sie sowieso. Überzeugung wird religiös oder ideologisch. Die Brandmauer ist gefährlich für Leib und Leben. Die Anständigen sind auf den Straßen und die Tore der Hölle offen.

Mielke marschiert mit

Wer ist da herausgekommen? Erich Mielke zum Beispiel, der in Berlin-Mitte einen Polizisten erschoss, etwa da wo die Anständigen behaupten, Anstand auszustellen. Mielke, der Herr der Denunzianten und Umerziehung mit schwarzer Stasi-Ideologie. Er marschiert mit. Im Geiste marschieren noch andere mit. Eine bunte Truppe der Einheitsfront. Die Antifa hat wieder ein Zuhause. Es geht gegen rechts – da gehört jetzt die Union dazu. So schnell kann es gehen. Erst die AfD, jetzt die Union, und wer ist der nächste? Die Parteizentrale der CDU in Berlin wurde evakuiert – die Anständigen waren ante portas. Das CDU-Haus in Hannover gestürmt: Schwarz maskierte Anständige stürmten das Gebäude, randalierten, zerstörten und erniedrigten. Sie zwangen die CDU-Mitarbeiter, zu gestehen, dass sie Faschisten seien.

Wo sind die Wasserwerfer, wenn es mal nicht gegen Corona geht? Ist das jetzt Teil der politischen Kultur? Ja, das ist es. Die auf antifaschistischen Widerstand umgesattelte Klima-PR-Frau Neubauer ist auf den Barrikaden. Täglich. Sie postet die nächsten Demonstrationen bundesweit gegen die Union. „Macht Nazis Angst.“ Angst machen, bedrohen, schlagen … darum geht es. Der Mob der Straße will eine Rückkehr der Union in die Reihen der woken Einheitsfront. Ansonsten gilt die Union als Nazi. Wie die AfD. Nach dem Motto: … und seid ihr nicht willig, dann … Das sind keine Aktivistenspielereien mehr – das ist der Wunsch nach Bürgerkrieg, Nötigung, Straftaten. Das sind die Vorfeldorganisationen der Grünen und der SPD und der Sozialindustrie. Das Tor zur Hölle, von dem die SPD im Bundestag sprach, das ist der Weg zum Machtverlust, der Weg in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. Ähnliches gilt für die Grünen. Das Tor zur Hölle steht ihnen weit offen. So wie sich Sozis und Grüne aufführen, haben sie den demokratischen Konsens verlassen. Sie arbeiten für die Vorteile illegaler Migranten. Die Demonstrationen werden organisiert und besucht von den Üblichen. Bilden die Knüppelgarde der Restampel.

„Mutti hilf“

Auf den Zinnen der Brandmauer, welche die Einheitsfrontler stabilisieren wollen, so wie Mielke und Honecker damals ihre Mauer, da ist noch jemand: „Mutti“, die ihrem Zögling, Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Manieren beibringen soll. „Mutti hilf“ steht auf Plakaten von Leuten, die noch nie CDU gewählt haben. Und die Frau greift ein, schadet der CDU und der Sache. Auf einem Historienbild von Delacroix zur bürgerlichen Revolution steht die Figur der Freiheit mit blankem Busen auf den Barrikaden. Eine Ikone. Die Demokratieverwahrlosten mögen sich Mutti Merkel genauso vorstellen.

Merkel ist ihre Inspiration, die Nation zu zerstören. Im Geiste ist Merkel dabei, genauso wie die Eriche der Stasi. Die revolutionären Bilder wiederholen sich als Farce. Mutti Merkel mit ihren verzogenen Politblagen auf den Barrikaden. Möge sie ihr Jäckchen um Gottes Willen zugeknöpft lassen. Es bleibt einem auch so nichts erspart. Der Union bleibt nichts erspart. Die zersetzende Migrationspolitik von Rot-Grün muss enden.

Der hybride Migrationskrieg gegen die eigene Bevölkerung muss aufhören. Was die nächste Regierung zu tun hat: Die Garden finanziell entwaffnen. Die werden aus der Staatskasse finanziert und aus dem Ausland. Eine fünfte Kolonne, das Land unregierbar zu machen. Eine Polizei muss wieder für die Bürger da sein und nicht die Wünsche woker Funktionäre erfüllen. Und noch eines: Der Gallionsfigur auf der Barrikade wird der Unterhalt radikal zusammengestrichen. Merkel zurück auf Normalmaß. Und die Kirchen dürfen nicht mehr Profiteure der Migration sein. Das ist für eine Union ziemlich viel. Ist aber zu schaffen, wenn die richtigen Statisten mitspielen. Im Bundestag ist dem so gewesen. Man muss sie nicht mögen, die AfD, aber man kann hier auf sie zählen.

Die Kontrafunk-Kommentare von Frank Wahlig (Foto l.) sind legendär. Hier spricht nicht nur ein Journalist, der jahrelang an prominenter Stelle für die ARD gearbeitet hat, sondern der in aller analytischen wie sprachlichen Schärfe die brennenden Themen unserer Zeit kommentiert

