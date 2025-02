Ex-US-Botschafter an die CDU: „Woke ist tot, es ist völlig tot.“

(David Berger) Richard Grenells „kostenloser Rat an die CDU: Woke ist tot. Sie wollen es vielleicht noch nicht sehen, aber es ist völlig tot. Sprechen Sie darüber, wie Sie die Regierung von Wokeness befreien wollen. Und wenn deutsche Reporter Sie dafür kritisieren, heben Sie ihre Kritik hervor und wiederholen Sie es. Es gibt eine ganze Gruppe mächtiger Leute, die überhaupt keinen Kontakt zum deutschen Volk haben.“

Unser Tweet des Tages von dem ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, der „Philosophia Perennis“ so sehr schätzte, dass er mich – während seiner Amtszeit als Botschafter der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik – in seiner Privatvilla persönlich empfing. Dort konnte ich ihm mein aktuelles Buch über Thomas von Aquin überreichen (Foto):

My free advice for the @CDU:

Woke is dead. You may not see it yet but it’s completely dead.

Talk about how you will purge wokeness from the government. And when German reporters criticize you for it, highlight their criticism and do it again.

There’s a whole group of…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 2, 2025