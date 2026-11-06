„Salam Aleikum“: Linke Abgeordnete verwechselt Bundestag mit Moschee

„Salam Aleikum“: Mit islamischem Gruß und einem Säugling in der Trage tritt die Linken-Abgeordnete Mareike Hermeier ans Rednerpult des Deutschen Bundestages. Nun würde es zu weit gehen, den Auftritt als subtile Werbung für den „Geburten-Dschihad“ zu bewerten. Die politische Pointe liefert der Gruß: Eine Partei, deren Vertreter konservative Christen gern als rückständig, ja gar als gefährlich abkanzeln, inszeniert ausgerechnet beim Islam demonstrative religiöse Zugewandtheit.

Ein Islam-Appeasement, das sich auf die Zukunft des Kindes enorm gefährdet, um das sie sich lobenswerter Weise noch kümmert statt es in eine der Kinderkrippen zu bringen, die die sozialistische Lufthoheit über die Kinderbetten voranbringen sollen. Gerade in Berlin zeigt ihre Partei doch zu islamistischen Milieus, kriminellen Clanstrukturen und antisemitischer Hetze eine gefährliche Nähe. Sollte sie für das Kind in Zukunft dann keinen Platz an einer katholischen Privatschule in Berlin finden, könnte es sehr schnell zu spüren bekommen, was ihre Mutter da mit angerichtet hat. Wenn das Kind dann dieses Video sieht, wird es der Mutter vielleicht schwerste Vorwürfe machen.

➕➕➕ Heute im Deutschen #Bundestag: Die Abgeordnete aus Bielefeld, Mareike Hermeier, DieLinke. 🔴Abgesehen vom SchluckaufSprech dieser „Kolleg:Innnen“, begrüßt sie die Anwesenden Parlamentarier allen Ernstes mit der arabischen Grußformel: „SALAM ALEIKUM“! Diese Grußformel ist tief im Islam verwurzelt. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, daß die Linke (nicht nur in Berlin!) uns zum Islam konvertieren will, hier ist er! Von der Unsitte, Säuglinge vor der Brust ans Rednerpult zu schleppen, sei hier mal abgesehen…! — Andreas Patzwahl (@APatzwahl) November 5, 2026