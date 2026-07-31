Ceuta: Schwedens Ministerpräsident zeigt Merz, wie es geht

Die dramatischen Entwicklungen an der spanischen Exklave Ceuta sorgen inzwischen auch in anderen europäischen Staaten für Alarm. Während aus Berlin bislang vor allem allgemeine Appelle und diplomatische Floskeln zu hören sind, schlägt Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson einen deutlich entschlosseneren Ton an.

Kristersson forderte die spanische Regierung auf, unverzüglich die Kontrolle über die Lage wiederzuerlangen und ihren Verpflichtungen zum Schutz der Schengen-Außengrenze nachzukommen. Die Sicherung der Außengrenzen sei keine rein nationale Angelegenheit Spaniens, sondern betreffe die Sicherheit des gesamten Schengen-Raums.

Besonders bemerkenswert ist jedoch die klare Botschaft an Madrid: Sollte die Entwicklung Auswirkungen auf die Sicherheit oder die Migrationslage Schwedens haben, werde seine Regierung die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Ordnung und Kontrolle zu gewährleisten. Welche Schritte dies im Einzelnen sein könnten, ließ Kristersson offen. Seine Erklärung macht jedoch deutlich, dass Stockholm bereit ist, nationale Interessen entschlossen zu verteidigen, wenn der Schutz der europäischen Außengrenzen versagt.

Lernfähiger Sozialist

Mit ungewöhnlicher Deutlichkeit erinnerte der schwedische Regierungschef zugleich an die Migrationskrise des Jahres 2015. Damals habe die sozialdemokratische Regierung Schwedens durch ihre zögerliche Politik erheblich zur Eskalation beigetragen. Wörtlich warnte Kristersson davor, Spanien dürfe nun nicht denselben Fehler begehen wie Schweden damals – als politische Ankündigungen nicht durch konsequentes Handeln unterlegt gewesen seien.

Nach Angaben des Ministerpräsidenten hat Schwedens Migrationsminister Johan Forssell bereits Kontakt mit seinen nordischen Amtskollegen aufgenommen. Offenbar bereiten sich mehrere Staaten darauf vor, gemeinsam auf eine weitere Verschärfung der Lage zu reagieren und gegebenenfalls eigene Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Der Kontrast zur Bundesregierung könnte größer kaum sein. Während Stockholm unmissverständlich klarstellt, dass die Integrität der Außengrenzen und die Sicherheit der eigenen Bevölkerung oberste Priorität genießen, bleibt Bundeskanzler Friedrich Merz bislang bei allgemein gehaltenen Stellungnahmen. Gerade in einer Situation, in der die Stabilität des Schengen-Raums auf dem Spiel steht, erwarten viele Bürger jedoch mehr als bloße Besorgnisbekundungen.