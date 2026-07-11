Telegram-Gründer Durow trotzt der EU: „Wir werden Ihre privaten Nachrichten nicht scannen“

Die Debatte um die von der EU vorangetriebene, anlasslose Chatkontrolle erhält prominenten Widerstand. Ausgerechnet der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, hat nun unmissverständlich erklärt, dass sein Unternehmen sich einer anlasslosen Durchleuchtung privater Nachrichten verweigern werde.

Auf der Plattform X schreibt Durov:

„Ja, Telegram wird Ihre privaten Nachrichten nicht scannen, egal welche Bananenrepublik-Tricks die EU anwendet.“

Mit dieser ebenso scharfen wie zutreffenden Formulierung bringt der Unternehmer auf den Punkt, worum es tatsächlich geht: um die Frage, ob der Staat künftig das Recht erhalten soll, private Kommunikation seiner Bürger präventiv zu überwachen. Seit Jahren arbeitet die Europäische Union an Plänen, Messenger-Dienste dazu zu verpflichten, Nachrichten ihrer Nutzer automatisiert nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen. Offiziell dient dies dem Kampf gegen Kindesmissbrauch und andere schwere Straftaten. Doch das Interesse am Kinderschutz ist vorgeschoben. Hier geht es erstmals in der Geschichte Europas um eine anlasslose Massenüberwachung sämtlicher Bürgerkommunikation – unabhängig davon, ob gegen den Einzelnen überhaupt ein Verdacht besteht.

Generalverdacht gegen jeden Bürger

Der eigentliche Tabubruch besteht deshalb nicht allein in der technischen Umsetzung, sondern im dahinterstehenden Menschenbild. Der Bürger wird nicht länger als freier und rechtschaffener Mensch behandelt, dessen Privatleben grundsätzlich geschützt ist. Vielmehr wird jeder Nutzer digitaler Kommunikation unter Generalverdacht gestellt. Jede Nachricht, jedes Foto und jede Datei könnten künftig automatisiert überprüft werden, bevor sie überhaupt ihren Empfänger erreichen. Genau gegen diese Entwicklung richtet sich Durovs Erklärung. Seine Aussage ist nicht lediglich ein wirtschaftspolitisches Signal, sondern ein Bekenntnis zum Schutz der Privatsphäre. Das Briefgeheimnis endet aus seiner Sicht nicht deshalb, weil Briefe heute digital verschickt werden.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Deutlichkeit seiner Worte. Wenn Durov von „Bananenrepublik-Tricks“ spricht, greift er bewusst zu einer Formulierung, die normalerweise Regimen vorbehalten ist, in denen rechtsstaatliche Garantien zunehmend ausgehöhlt werden. Typisch für eine totalitäre Entwicklung: Immer häufiger werden Freiheitseinschränkungen mit einem vermeintlich höheren Sicherheitsinteresse begründet.

Der Kampf um die Freiheit und gegen totalitäre Regime

Gerade Europa verstand sich über Jahrzehnte als Kontinent der Grundrechte. Das Post- und Fernmeldegeheimnis gehörte zu den tragenden Säulen liberaler Demokratien. Wer dieses Prinzip aufgibt, verändert das Verhältnis zwischen Staat und Bürger grundlegend. Denn wo jede Kommunikation potenziell kontrolliert werden kann, entsteht zwangsläufig ein Klima der Selbstzensur. Natürlich hat der Staat die Pflicht, schwere Straftaten zu verfolgen und Kinder wirksam zu schützen. Daraus folgt jedoch keineswegs das Recht, die private Kommunikation von Millionen unbescholtener Menschen vorsorglich zu durchsuchen. Der Rechtsstaat lebt gerade davon, dass Ermittlungen an einen konkreten Verdacht anknüpfen – nicht daran, dass jeder Bürger zunächst als potenzieller Täter behandelt wird.

Dass ausgerechnet ein Unternehmer wie Pavel Durov diese Grundsätze heute mit größerer Entschiedenheit verteidigt als viele europäische Politiker, sollte zu denken geben. Seine Botschaft ist klar: Datenschutz ist kein Hindernis für Freiheit, sondern eine ihrer unverzichtbaren Voraussetzungen. Ob Telegram diesem Druck dauerhaft standhalten kann, bleibt abzuwarten. Das öffentliche Bekenntnis seines Gründers setzt jedoch ein wichtiges Zeichen. In einer Zeit, in der immer mehr Bereiche des privaten Lebens digital überwacht werden sollen, erinnert Durov daran, dass Freiheit nicht nur auf Marktplätzen und in Parlamenten verteidigt werden muss, sondern ebenso im privaten Chat zwischen zwei Menschen.