Flüchtlingsunterkunft: Großeinsatz der Polizei auf dem Tempelhofer Feld

Auf dem Berliner Tempelhofer Feld in Berlin läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Hintergrund ist eine verdächtige Person, die in der Nähe der dortigen Flüchtlingsunterkunft beobachtet worden sein soll. Nach ersten Angaben soll die Person einen Gegenstand mitgeführt haben, der einer Waffe ähneln könnte.

Wegen der unübersichtlichen Größe des Geländes rückte die Polizei mit einem umfangreichen Aufgebot und einem Polizeihubschrauber an. Mehrere Hundertschaften sowie Spezialeinheiten sind im Einsatz, um das Areal zu durchsuchen und mögliche Gefahren auszuschließen. Die Zugänge zum Tempelhofer Feld wurden vorübergehend gesperrt.

Ein Sprecher der Berliner Polizei erklärte, derzeit werde überprüft, ob sich die gesuchte Person noch auf dem Gelände befindet. Weitere Einzelheiten zu der verdächtigen Beobachtung lagen zunächst nicht vor.

Aktuell gibt es den Verdacht einer Gefahrenlage auf dem Tempelhofer Feld. Unsere Einsatzkräfte sind bereits sichtbar vor Ort und überprüfen die Situation nahe des Volleyballfeldes. Einzelne Zugänge dorthin sind aufgrund des Einsatzes derzeit gesperrt. Ein Verlassen des Feldes ist… pic.twitter.com/umBf7BaKY1 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 28, 2026

Großunterkunft für Flüchtlinge öfter in Negativschlagzeilen

Die Polizei bittet Passanten darum, Absperrungen zu beachten und den Bereich zu meiden, solange der Einsatz andauert. Die Großunterkunft für Flüchtlinge auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin Tempelhof hat in den letzten Monaten immer wieder für Negativschlagzeilen geführt. Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten starben dort im vergangenen Jahr drei Bewohner infolge von Alkoholvergiftungen. Außerdem gab es zwei Suizide – einen im Jahr 2025 und einen weiteren 2026. Beide ereigneten sich außerhalb der Unterkunft. Mitarbeiter und Helfer schildern psychische Belastungen, Perspektivlosigkeit und Probleme mit Alkoholmissbrauch unter den Bewohnern. Zugleich wird kritisiert, dass es an ausreichender Betreuung und langfristigen Lösungen mangele.