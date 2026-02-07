Samstag, 7. Februar 2026
System Merkel

Finanzierte das Epstein-Netzwerk Merkels Wahlkampf?

David Berger
By David Berger
0

(David Berger) „Epstein und Angela Merkel: Offenbar wurde ihr Wahlkampf von einem Pädophilen-Netzwerk finanziert. Im Zentrum steht der Honecker-Biograf Robert Maxwell. Wundert das hier noch jemand?“ – so der Politiker Prof. Matthias Moosdorf heute auf X.

Die Aufregung rund um die Veröffentlichung der Epstein-Files ist groß, KI-generierte Bilder, die auf falsche Spuren führen sollen sowie extrem emotionale Reaktionen, bringen es mit sich, dass selbst die Erwähnung eines Namens oder ein Foto von Epstein mit Johannes-Paul II. zu peinlicher Propaganda missbraucht werden.

Große deutsche Medien in Epstein-Skandal verwickelt

Dass deutsche Medienhäuser, die selbst in den Skandal verwickelt sind (Burda und Spiegel) hier versuchen falsche Eindrücke zu erwecken und zum Beispiel Bill Gates aus dem Schussfeld zu nehmen, ist kaum verwunderlich. Besonders auffällig ist, dass ein Name in diesem Zusammenhang in den Mainstreammedien bislang nicht gefallen ist, obwohl man ihn gerade hier erwarten würde: der von Angela Merkel. Denn was sie politisch in vielen Bereichen umsetzte (offene Grenzen, Gender-Wahnsinn, Überwachung, Sadismus, Lockdown) stand den Zielen Epsteins sehr nahe.

Nun hat der Politiker Prof. Matthias Moosdorf genau diesen wunden Punkt heute in einem X-Post angesprochen, wo er behauptet, dass der Wahlkampf Merkels aus dem Epstein-Netzwerk heraus finanziert wurde.

Moosdorf dazu:

„In einem äußerst brisanten Artikel berichtete Laura Loomer bereits 2019 über Jeffrey Epstein und sein Netzwerk. Im Rahmen ihrer Investigation sprach sie mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Investmentbank Bear Stearns.

In ihrem Artikel geht es primär darum, wer hinter Epsteins globalen Erpressungsring steckt. Loomer fand heraus, dass es nicht wie von vielen angenommen Les Wexner, sondern Edgar Bronfman war. Praktisch am Rande des Artikels erwähnte sie noch:

Angela Merkel: Enge Beziehungen zu Bronfman und Maxwell

„In den späten 90ern traf Epstein Angela Merkel, die enge Beziehungen zu Bronfman und Maxwell hatte und ihre Kampagnen finanzierten.“

Wir erinnern uns, dass sich Clare Bronfman dieses Jahr im Rahmen des NXIUM-Skandals, bei dem es hauptsächlich um Menschenhandel und Verschwörung ging, schuldig bekannte und nun kommt aus, dass die Bronfmans auch hinter Epsteins Netzwerk standen und gemäß der Zeugenaussage eines ehemaligen Mitarbeiters sogar Angela Merkels Wahlkampagne finanzierten.“ (Quelle)

Noch gilt das Ganze – etwa KI – als „Verschwörungstheorie“, die sich aus „offiziellen Quellen“ nicht belegen lasse. Aber als „Verschwörungstheorien“ und „Geschwurbel“ galt auch so ziemlich alles, was nun erschreckenderweise ans Licht kommt.

 ***

„Philosophia Perennis“ bekam nie Geld aus dem Epstein-Netzwerk 😉 . Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jeder Cent hilft uns! Hier mit einem Klick helfen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Bundesamt für Justiz: 30.000 € Strafe für zensurfreies Netzwerk Gab
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!