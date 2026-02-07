Finanzierte das Epstein-Netzwerk Merkels Wahlkampf?

(David Berger) „Epstein und Angela Merkel: Offenbar wurde ihr Wahlkampf von einem Pädophilen-Netzwerk finanziert. Im Zentrum steht der Honecker-Biograf Robert Maxwell. Wundert das hier noch jemand?“ – so der Politiker Prof. Matthias Moosdorf heute auf X.

Die Aufregung rund um die Veröffentlichung der Epstein-Files ist groß, KI-generierte Bilder, die auf falsche Spuren führen sollen sowie extrem emotionale Reaktionen, bringen es mit sich, dass selbst die Erwähnung eines Namens oder ein Foto von Epstein mit Johannes-Paul II. zu peinlicher Propaganda missbraucht werden.

Große deutsche Medien in Epstein-Skandal verwickelt

Dass deutsche Medienhäuser, die selbst in den Skandal verwickelt sind (Burda und Spiegel) hier versuchen falsche Eindrücke zu erwecken und zum Beispiel Bill Gates aus dem Schussfeld zu nehmen, ist kaum verwunderlich. Besonders auffällig ist, dass ein Name in diesem Zusammenhang in den Mainstreammedien bislang nicht gefallen ist, obwohl man ihn gerade hier erwarten würde: der von Angela Merkel. Denn was sie politisch in vielen Bereichen umsetzte (offene Grenzen, Gender-Wahnsinn, Überwachung, Sadismus, Lockdown) stand den Zielen Epsteins sehr nahe.

Nun hat der Politiker Prof. Matthias Moosdorf genau diesen wunden Punkt heute in einem X-Post angesprochen, wo er behauptet, dass der Wahlkampf Merkels aus dem Epstein-Netzwerk heraus finanziert wurde.

Moosdorf dazu:

„In einem äußerst brisanten Artikel berichtete Laura Loomer bereits 2019 über Jeffrey Epstein und sein Netzwerk. Im Rahmen ihrer Investigation sprach sie mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Investmentbank Bear Stearns.

In ihrem Artikel geht es primär darum, wer hinter Epsteins globalen Erpressungsring steckt. Loomer fand heraus, dass es nicht wie von vielen angenommen Les Wexner, sondern Edgar Bronfman war. Praktisch am Rande des Artikels erwähnte sie noch:

Angela Merkel: Enge Beziehungen zu Bronfman und Maxwell

„In den späten 90ern traf Epstein Angela Merkel, die enge Beziehungen zu Bronfman und Maxwell hatte und ihre Kampagnen finanzierten.“

Wir erinnern uns, dass sich Clare Bronfman dieses Jahr im Rahmen des NXIUM-Skandals, bei dem es hauptsächlich um Menschenhandel und Verschwörung ging, schuldig bekannte und nun kommt aus, dass die Bronfmans auch hinter Epsteins Netzwerk standen und gemäß der Zeugenaussage eines ehemaligen Mitarbeiters sogar Angela Merkels Wahlkampagne finanzierten.“ (Quelle)

Noch gilt das Ganze – etwa KI – als „Verschwörungstheorie“, die sich aus „offiziellen Quellen“ nicht belegen lasse. Aber als „Verschwörungstheorien“ und „Geschwurbel“ galt auch so ziemlich alles, was nun erschreckenderweise ans Licht kommt.

