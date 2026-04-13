Peter Hahne rechnet ab: Pinocchio-Merz & die unfähigste Regierung im besten Deutschland aller Zeiten

In diesem Gespräch mit Peter Hahne spricht Helmut Reinhardt über Themen, die viele Bürger derzeit unmittelbar betreffen, entsprechend dem Titel von Peter Hahnes neuem Buch: „Warum macht ihr uns kaputt?“ Doch statt dessen ist der Wal „Timmy“ das Hauptthema in vielen Gazetten.

Hier geht´s zum Buch „Warum macht ihr uns kaputt?“: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_…

Warum wird bei den Spritpreisen so viel diskutiert, aber so wenig verändert? Weshalb ist von einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne die Rede, obwohl der Staat über die Mehrwertsteuer selbst massive „Übergewinne“ einfährt? Und warum werden die Folgen teurer Energie für Lebensmittel, Transport, Dienstleistungen und den gesamten Alltag aus Sicht vieler Menschen unterschätzt?

Auch die wirtschaftliche Lage steht im Mittelpunkt: steigende Firmeninsolvenzen, wachsender Druck auf Mittelstand und Handwerk und das Gefühl vieler Bürger, dass die wirklichen Probleme des Landes nicht gelöst, sondern nur verwaltet werden. Gemeinsam mit Peter Hahne spricht Helmut Reinhardt außerdem über Politikverdrossenheit, über Debatten zu Eigentum, Gesinnung, Recht und Ordnung und über die Arbeitsverweigerung der Regierung Merz.