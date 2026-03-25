Jugend hat recht auf Meinungsvielfalt: Kritik an Ausschluss der AfD beim Zukunftstag in Brandenburg

(David Berger) Die Entscheidung des Bildungsministeriums, die Alternative für Deutschland (AfD)-Landtagsfraktion vom diesjährigen „Zukunftstag“ auszuschließen, sorgt für wachsende Kritik. Während die Landesregierung den Schritt mit der Einstufung des AfD-Landesverbands durch den Verfassungsschutz begründet, sehen Vertreter der Opposition und betroffene Schüler und deren Eltern darin ein problematisches Zeichen für den Abbau von Demokratie und Meinungsvielfalt.

Der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg, René Springer, äußerte sich deutlich: Der Ausschluss sei Ausdruck einer politischen Kultur, die zunehmend auf Ausgrenzung statt auf offenen Diskurs setze. Gerade bei einer Veranstaltung wie dem Zukunftstag, bei dem Schülerinnen und Schüler Einblicke in verschiedene berufliche und gesellschaftliche Bereiche erhalten sollen, sei Vielfalt der Perspektiven entscheidend.

Kritiker der Entscheidung argumentieren, dass junge Menschen durchaus in der Lage seien, sich ein eigenes Bild zu machen. Wenn politische Akteure gezielt ausgeschlossen würden, entstehe der Eindruck, dass bestimmte Meinungen bewusst ferngehalten werden sollen. Dies könne langfristig das Vertrauen in demokratische Prozesse schwächen.

Besonders brisant ist der Vorgang vor dem Hintergrund der Ergebnisse der sogenannten U18-Wahlen, bei denen die AfD in Brandenburg zuletzt starke Zustimmung unter Jugendlichen verzeichnen konnte. Für viele Beobachter zeigt sich darin ein wachsender Wunsch nach politischem Wandel und nach Alternativen zu etablierten Parteien. Christoph Berndt bemerkt zurecht: „Die AfD wurde bei den U18-Wahlen im Februar mit Abstand stärkste Kraft in Brandenburg. Ein Zukunftstag unter Ausschluss der AfD ist eine politische Bankrotterklärung der Regierung Woidke und Ausdruck ihrer Geringschätzung der Schüler.“

„UnsereDemokratie“ missbraucht „Zukunftstag“

Die Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke verteidigt hingegen ihr Vorgehen und verweist auf ihre Verantwortung gegenüber staatlichen Institutionen und deren Neutralität. Doch genau hier setzt die Kritik an: Neutralität bedeute nicht, bestimmte politische Kräfte auszuschließen, sondern unterschiedliche Positionen sichtbar zu machen.

Für Eltern und Schüler wirft die Entscheidung grundlegende Fragen auf: Wie offen ist das Bildungssystem für politische Vielfalt? Und inwieweit sollten staatliche Stellen darüber entscheiden, welche Stimmen gehört werden dürfen?

Der „Zukunftstag“ sollte eigentlich Orientierung bieten und Horizonte erweitern. Die aktuelle Debatte zeigt jedoch, dass er nun selbst zum Schauplatz einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über Demokratieverständnis und politische Offenheit geworden ist.

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