Friedrich Merz scherzt über ein mögliches Attentat auf Donald Trump

Die Auftritte von Friedrich Merz werden immer bizarrer, erscheinen nicht selten als eine Mischung aus Biden-Mood und das, was man im Rheinland „fiese Möpp“ nennt. So heute wieder bei einer CDU‑Veranstaltung im rheinland‑pfälzischen Bad Dürkheim, wo Merz über seine Einladung an den US‑Präsidenten Donald Trump nach Deutschland sprach.

Dazu unser Tweet des Tages von Julian Reichelt: „Bei seiner Rede in Rheinland-Pfalz scherzt Friedrich Merz über ein mögliches Attentat auf Donald Trump, sollte er Deutschland besuchen: „Ich werde versuchen, Trump zu gewinnen, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, ob alle davon so begeistert sind. Zumindest für den Secret Service wird das ein Alptraum.“ Wie kann ein Bundeskanzler sowas sagen? PS. Und 9/11 war für Merz vor 15 Jahren…“

BREAKING NIUS: Bei seiner Rede in Rheinland-Pfalz scherzt Friedrich Merz über ein mögliches Attentat auf Donald Trump, sollte er Deutschland besuchen: „Ich werde versuchen, Trump zu gewinnen, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, ob alle davon so begeistert sind. Zumindest für den… pic.twitter.com/kQ7K401cEJ — Julian Reichelt (@jreichelt) March 21, 2026

Ob solchen dümmlichen Scherze das ohnehin mehr als angespannte Verhältnis Deutschlands zu den USA entlasten, scheint höchst fraglich…