Angriff auf den Iran: Welche Folgen für uns?

Wird die Beseitigung des Mullah-Regimes zur Stabilisierung der Region führen? Werden uns massive Flüchtlingsströme, die manche in diesem Fall befürchten, erreichen? Besteht die Gefahr, dass das noch bestehende Regime seinen Terror auch in Deutschland extremisieren wird?

Irfan Peci gilt als profilierter Kenner des Islamismus aus erster Hand. Als ehemaliges Mitglied einer radikal-islamistischen Organisation kennt er Ideologie, Rekrutierungsstrategien und Milieus nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung – heute klärt er als Autor und Analyst über islamistische Strukturen und Gefahren auf.

Gerade angesichts der jüngsten Vorfälle im Iran zeigt sein Blick auf die Gefährdung durch politisierten Islamismus und die Dynamiken autoritärer Regime, warum es wichtig ist, radikale Ideologien zu verstehen, um Freiheitsbewegungen in säkularen wie religiösen Kontexten besser einordnen zu können. Und die Folgen im Hinblick auf die Migration usw. sachlich abzuschätzen.

