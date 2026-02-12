WDR-Zwischenfall: Mann hält Plakat in Kamera mit „Zwangsgebühren abschaffen“

Im Rheinland hat heute der Straßenkarneval begonnen. Da gehören Live-Schalten des WDR ins närrische Köln zum Pflichtprogramm. Unliebsame Bilder kann man da nicht immer vermeiden. Was heute ein Mann ausnutzte und ein Plakat in die Kamera hielt mit dem Text:

„Zwangsgebühren abschaffen? Moderatoren wie Jan Böhmermann, Dunja Hayali & Georg Restle anders finanzieren!“

Unser Foto der Woche von Adam Baron von Syburg: