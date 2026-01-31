Jüterbog seit heute „Stadt der Remigration“

(David Berger) „Jüterbog will Remigration! Dieses Bild wurde uns heute anonym gesendet. Wir finden das großartig und sagen Danke !!! Sollten die kreativen Köpfe dies lesen, können sie sich gern bei uns melden.“ So der Jüterboger Bürgerstammtisch auf Instagram.

Und Dr. Christoph Berndt kommentiert den Vorgang: „Jüterbog, im Süden Brandenburgs, ist als Stadt der Reformation bekannt. Seit heute auch als Stadt der Remigration.“

Jüterbog, im Süden Brandenburgs, ist als Stadt der Reformation bekannt. Seit heute auch als Stadt der Remigration. pic.twitter.com/ThzH2YTnJs — Dr. Christoph Berndt (@HCBerndt) January 30, 2026

Am Rande sei erwähnt, dass Jüterbog in Berlin zudem schon länger als Stadt DER (nicht UNSER) Demokratie gilt- so bietet sie der Berliner AfD seit geraumer Zeit die Möglichkeit ihren Parteitag dort überhaupt und weitgehend gefahrlos abzuhalten …

Winteralbtraum aus Rezession und kaputter innerer Sicherheit

Einer von vielen zustimmenden Kommentaren dazu: „Deutschland 2026, ein Winteralbtraum aus Rezession und kaputter innerer Sicherheit. Jemand hat Remigration in den Schnee geschrieben, der Staatsschutz wird ermitteln, nicht um die Menschen vor fremder Gewalt zu schützen, sondern die Brandmauer-Parteien vor falschen Meinungen.“

Und von der wütenden Gegenseite ein Account mit Ukraineflagge in der Vorstellung und vielen Fuckfinger-Smileys im Text: „Das werden wir zu verhindern wissen, ihre Nazipartei wird verboten werden dafür kämpfen wir Demokraten. Eure rassistische Scheiß AfD ist die Partei des Hasses! Wer Hass sät wird seine gerechte Strafe bekommen, das ist sicher wie das Armen in der Kirche!“

Bedenkenswert: Noch während das Aktionskunstwerk in Jüterbog entstand, wurde bekannt, was viele schon ahnten: Der Südsudanese, der am Donnerstag ein 18-jähriges Mädchen umbrachte, in dem er sie vor einen Zug warf, war nicht nur polizeibekannt, sondern wurde von der Asylindustrie in einer gemeinsamen Aktion mit den Ländern nach Deutschland eingeflogen. Remigration macht deshalb nur Sinn, wenn dieser suizidale Import von solchen Schwerverbrechern aufhört und unsere Grenzen endlich wirklich wieder überwacht werden.

Dennoch, Jüterbog: Danke für unser Foto der Woche!

***

