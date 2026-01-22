(David Berger) Der argentinische Präsident Javier Milei hat beim globalistischen Welt Economic Forum in Davos eine Rückkehr zu christlichen Werten, der abendländischen Philosophie und dem römischen Rechtsethos gefordert:

„Wir müssen zur griechischen Philosophie zurückkehren, das römische Recht annehmen und zu christlichen Werten zurückkehren!“

Drei Hügel

Die Aussage Mileis erinnert an einen viel zitierten Satz, der von dem damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss (1950) stammt: „Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das Capitol in Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt, und man darf alle drei, man muss sie als Einheit sehen.“

Javier Milei hat seit seinem Amtsantritt Ende 2023 in Argentinien bedeutende wirtschaftspolitische Veränderungen erreicht, die sich klar mit Zahlen belegen lassen. Unter seiner Führung konnte Argentinien 2024 erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften – rund 0,3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), beziehungsweise etwa 1,6 Milliarden Euro Mehreinnahmen im staatlichen Haushalt.

Durch rigorose Ausgabenkürzungen sank die Staatsausgabenquote deutlich, und die Regierung erzielte in mehreren Monaten positive Primärsalden (also ohne Zinszahlungen) nach Jahren hoher Defizite. Gleichzeitig konnte die Inflation, die unter vorherigen Regierungen in extrem hohe Bereiche stieg, deutlich gesenkt werden: Von jährlichen Raten nahe 290 % im Jahr 2024 fiel sie — je nach Messung — wieder in niedrigere Bereiche, was ein Zeichen für größere Preisstabilität ist.

Das christliche Erbes einer freien, gerechten Gesellschaft

Auch makroökonomisch zeigt sich ein Umschwung: Nach mehreren Jahren Rezession kehrte Argentiniens Wirtschaft wieder in Wachstumsbereiche zurück; Prognosen gehen für 2025 von einem BIP-Wachstum von über 4 % aus. Die Reduzierung der staatlichen Bürokratie, massive Sparmaßnahmen und fiskalische Disziplin trugen zu dieser Stabilisierung bei.

In sozialen Indikatoren weisen offizielle Daten für das erste Halbjahr 2025 auf einen Rückgang der offiziellen Armutsquote auf rund 31,6 % hin – nach zuvor deutlich höheren Werten.

Milei betont, dass diese wirtschaftlichen Erfolge auf Prinzipien wie Eigenverantwortung, Haushaltsdisziplin, Chancengleichheit und moralischer Integrität beruhen – Werte, die er als Teil des christlichen Erbes einer freien, gerechten Gesellschaft versteht. Sein Engagement für finanzielle Ordnung und persönliche Freiheit sieht er nicht nur als ökonomische, sondern auch als moralische Verpflichtung gegenüber den Menschen Argentiniens.

