Sonntag, 21. September 2025
Islamisierung

Nach Verurteilung weiter an Grundschule: Lehrer warnt vor Kopftuch-Kollegin

Symbolfoto (c) Pixabay
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
200

Die Kopftuch tragende SPD-Integrationspolitikerin Amal Hamdan, die weiterhin an einer Schule arbeitet, hetzte auf Facebook gegen Israel. Gestern wurde sie durch das Amtsgericht Minden verurteilt. Überregionale Medien verschweigen den Vorfall, die Täterin ist schließlich keine blonde Deutsche, sondern Libanesin.

Das Gericht hob laut Mindener Tageblatt „die damalige exponierte Position“ der 57-Jährigen hervor. Sie war zum Tatzeitpunkt Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt Minden, immerhin eine knapp 100.000 Einwohner zählende Kreisstadt in NRW, und Abgeordnete im Kreistags des Kreises Minden-Lübbecke. Wenige Tage vor dem Urteil wurde sie diese Woche als Mitglied des Integrationsrats wiedergewählt.

„Welch schöner Morgen, der 7. Oktober wird zu einem besonderen Datum“

Anklagegrund waren zwei geteilte Bilder. Eines zeigte einen Mann mit palästinensischer Flagge und weitere jubelnde Menschen vor dem Felsendom. In arabischer Sprache war dort zu lesen: „Welch schöner Morgen, der 7. Oktober wird zu einem besonderen Datum“. Laut Gericht positionierte sich die SPD-Politikerin einen Tag nach dem Hamas-Überfall zustimmend zu den Morden, Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Geiselnahmen.

Die Geldstrafe beträgt 2000 Euro, die Staatsanwaltschaft hatte 3000 Euro gefordert.

Die Schule, an welcher Aman Hamdan arbeitet, ist die Hohenstaufenschule im Mindener Brennpunkt-Stadtteil Rodenbeck. Ein islamkritischer Lehrer aus Minden vertraut PP an:

„Vermutlich werden viele Schüler und Eltern Amal Hamdan nach dem Urteil erst recht wie eine Heldin feiern. Denn es wimmelt in diesem Stadtteil nur so von arabischstämmigen Antisemiten „.

***

Als islamkritischem Portal wird auch PP die Arbeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Ford baut 1000 Stellen in Köln ab
Nächster Artikel
Besuch bei den Wurzeln der EU in Aachen
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!