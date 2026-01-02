Freitag, 2. Januar 2026
Migration

„Täter hat einen deutschen Pass“: Zweifelhafte Einbürgerungen explodieren

Fast geschenkt: Turbo-Einbürgerung nicht nur zu Weihnachten ...
David Berger
By David Berger
251

(David Berger) In der von einem CDU-Bürgermeister regierten Hauptstadt haben die Einbürgerungszahlen in den vergangenen zwei Jahren eine dramatische Entwicklung genommen: Fast 38 000 Menschen erhielten 2025 die deutsche Staatsbürgerschaft, rund viermal so viele wie noch vor zwei Jahren. Eine Entwicklung, die die Mainstreammedien feiern, die aber mehr als bedenklich ist.

Zwischen Januar und Mitte Dezember wurden in Berlin bereits 37 877 Einbürgerungen vollzogen, Tendenz steigend. Für das Gesamtjahr rechnet das Landesamt für Einwanderung (LEA) mit knapp 39 000 Fällen – ein massiver Anstieg im Vergleich zu 2024, als lediglich etwa 21 800 Menschen eingebürgert wurden.

Während die Behörden den Anstieg offiziell auf die schnellere Bearbeitung digitaler Anträge und eine gesetzliche Reform zurückführen, die die erforderliche Aufenthaltszeit verkürzt hat, sehen Insider darin eher Symptome eines völlig überforderten Systems.

Kritik an „Turbo-Einbürgerung“ und digitalem Verfahren

Schon im Bundesgebiet führt die Diskussion über „Turbo-Einbürgerungen“ zu Debatten: Politiker aus Union und AfD warnen, dass ein zu schneller und weitgehend digitalisierter Prozess die notwendige Tiefe der Prüfung gefährde und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht ausreichend Rechnung trage.

Auch Berichte über zunehmende Klagen gegen lange Wartezeiten und mögliche Verfahrenslücken schüren Unsicherheit darüber, ob alle Einbürgerungen mit der erforderlichen Sorgfalt stattfinden.

Kaum bestreitbar ist, dass bei dieser schieren Masse an neuen Staatsbürgern die tatsächliche Integration zu kurz kommt. Die Verkürzung der Aufenthaltszeiten von acht auf fünf Jahre könnte zwar rechtlich legitim sein, doch darf sie nicht dazu führen, dass Sprachkenntnisse, wirtschaftliche Stabilität oder gesellschaftliche Teilhabe hinter bloße Zahlenziele zurücktreten.

Importierte Kriminalität

Zudem wird befürchtet, dass die Digitalisierung des Verfahrens Schlupflöcher bietet – etwa durch Betrug bei Sprach- oder Kenntnisnachweisen –, was Zweifel an der Legitimität einzelner Einbürgerungen schürt.

Betrug, Grundgesetzwidrigkeit, Verlust unserer Identität usw. scheinen bei den Politikern, die ihre globalistische Open Border-Ideologie über das Wohl der eigenen Bevölkerung stellen, freilich keine Rolle zu spielen. Statt nun schnell zu handeln und diesen falsche Eindrücke weckenden Trend zu stoppen, setzen sie genau auf diese Fehleinschätzungen, etwa wenn es darum geht, die explodierende importierte Kriminalität in den Statistiken zu verschleiern.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Kafkaeske Justiz: Axel E. Fischer überraschend inhaftiert
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!