John Rudat: Vom Messeropfer zum Helden – Amerikaner rechnet mit deutscher Politik ab

Das 21-jährige Opfer einer brutalen Messerattacke, John Rudat im Exklusiv-Interview! Der ehemalige Model und Rettungssanitäter erzählt offen, wie er in einer Tram einer belästigten Frau half – und dabei fast sein Auge verlor.

Der Angriff hat sein Leben komplett verändert: Er verlor seinen Job als Model nicht wegen der Narbe, sondern aus Gründen, die einen sprachlos zurücklassen.

John spricht über die enttäuschende fehlende Zivilcourage der Mitfahrer, warum die angegriffenen Frauen sich bis heute nicht bei ihm bedankt haben und wie der Vorfall seine Sicht auf Kriminalität und Migration in Deutschland verändert hat.