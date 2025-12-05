Freitag, 5. Dezember 2025
EUdSSR

EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen X

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
393

(David Berger) Die EU-Kommission hat gegen X eine Geldbuße von 120 Mio. €, wegen angeblicher Verstöße gegen Transparenzpflichten verhängt — der „weiße Haken“ für zahlende Nutzer, Werbung und Datenzugang für Forschende seien nicht EU-konform gewesen, so die Begründung

Dabei handelt es sich um die erste Strafe, die jemals auf Grundlage des neuen Digital Services Act (DSA) ausgesprochen wurde — ein Schritt, mit dem die EU zeigt: Ihre Zensurregeln gelten und sie setzt sie rigoros ohne Rücksicht auf Menschenrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit durch.

Doch die Entscheidung fällt in eine Zeit gespannter transatlantischer Beziehungen — und kommt trotz klaren Warnungen aus Washington. US-Politiker werfen Brüssel bereits vor, US-Firmen zu diskriminieren und Meinungsfreiheit einzuschränken.

„Irreführende „Verifizierung“

Der bekannte blaue Haken sei an zahlende Kunden vergeben worden— ohne echte Überprüfung. Für viele Nutzer habe das suggerieren können, es handele sich um verifizierte, vertrauenswürdige Konten. Die EU wertet das als Täuschung. Laut Kommission sei zudem nicht klar, wer hinter welchen Anzeigen steckt – ein Problem etwa im politischen Kontext, wo Transparenz wichtig wäre.

Nun bestätigen sich die Warnungen der EU-Kritiker: Die DSA ist zu einem Machtinstrument geworden, mit dem europäische Behörden de facto bestimmen, wie Anbieter aus dem Ausland funktionieren dürfen — und dabei wirtschaftlichen Druck auf US-Firmen ausüben. Und am Ende, was EU-Bürger überhaupt noch zu lesen bekommen. Bereits im Vorfeld des heutigen Urteils entstand immer wieder der nicht ganz unbegründete Eindruck, dass in der EU die bereits von Twitter bekannte Zensur gegen politisch unliebsmae Meinungen wiederkehrt.

Erst der Anfang für brutale Unterdrückung der Meinungsfreiheit

Die Strafe gegen X zeigt, wie die EU ihre Regulierungsmacht zunehmend nutzt, um nicht nur Inhalte, sondern auch Geschäftsmodelle zu kontrollieren. Für US-Firmen könnte das ein Warnsignal sein: Nicht einmal profitable Geschäftsmodelle sind vor Regulierung sicher, wenn sie angeblich EU-Standards verletzen. Dass die Entscheidung ausgerechnet jetzt fällt — trotz Warnungen aus Washington — verweist auf ein zunehmendes Selbstverständnis der EU als globale Regulierungsinstanz. Für viele bedeutet das aber: Europas Gesetzgebung wird zum politischen Hebel, mit dem wirtschaftliche und kulturelle Souveränität gegenüber externen – vor allem US-amerikanischen – Unternehmen verteidigt werden soll.

Ab heute gilt: Wenn schon die “harmlosen” Punkte wie Häkchen und Werbung sanktioniert werden — womit müssten dann Plattformen bei angeblicher Desinformation oder systematischer Zensur rechnen? Der Weg für deutlich härtere Eingriffe ist damit vorgezeichnet. US-Kritiker warnen indes: Die EU riskiert, bei diesem Vorgehen Aspekte wie Meinungsfreiheit und Marktwettbewerb zu untergraben — unter dem Deckmantel von Verbraucherschutz und Transparenz.

Kein Geringerer als Marco Rubio dazu: „Die von der Europäischen Kommission verhängte Geldstrafe in Höhe von 140 Millionen Dollar ist nicht nur ein Angriff auf X, sondern ein Angriff ausländischer Regierungen auf alle amerikanischen Technologieplattformen und das amerikanische Volk. Die Zeiten, in denen Amerikaner im Internet zensiert wurden, sind vorbei.“

Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Berlin: Polizei darf Wohnungen zur Staatstrojaner-Installation heimlich betreten
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!